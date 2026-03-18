Fast unbemerkt ist in der Mitte der Stadt Dahn ein attraktiver Platz entstanden. Der könnte besonders im Sommer, bei heißen Temperaturen, zum Lieblingsplätzchen werden.

Zwischen Back- und Mühlgasse in Dahn ist eine Ufermauer an der Wieslauter eingebrochen. Teile der Mauer lagen im Wasser und drohten, den Fluss aufzustauen. Weitere Abschnitte erwiesen sich als marode, Mauerstücke drohten ins Gewässer zu stürzen, Uferbereiche hätten unterspült werden können. Dadurch hätte akute Gefahr für angrenzende Bauten, etwa ein Carport, entstehen können.

Die Verbandsgemeinde, zuständig für den Unterhalt der Gewässer, hat die Schäden behoben. Von Mitte Dezember bis Ende Januar entstand eine neue Uferbefestigung aus Sandsteinen. Die Maßnahme kostet 50.000 Euro. Die Sandsteinquader wurden so gesetzt, dass es an einer Stelle möglich ist, bis zur Wieslauter hinunterzusteigen.

Wohl älteste Mühle im oberen Wieslautertal

Der Platz liegt direkt gegenüber der alten Mühle. Das Mühlrad fehlt dort noch. Die Dorfmühle gilt als die älteste Mühle im Einzugsbereich des oberen Wieslautertals. Sie könnte laut Chronik der Stadt Dahn bereits im zwölften Jahrhundert entstanden sein und gehörte von Anfang an zur ältesten Dahner Burg. Mit der Gründung weiterer Mühlen in der Umgebung wurde sie zur Bannmühle: Untertanen der Dahner Ritter und später des Bischofs von Speyer waren verpflichtet, in Dahn mahlen zu lassen.

Auf ihrem Zug gegen Karl V. brannten die Franzosen die Mühle nieder. Der Wiederaufbau erfolgte im Jahr 1567. Das damals errichtete Gebäude steht noch heute und befindet sich in Privatbesitz; auch die Mühlenutensilien im Inneren sollen erhalten sein.