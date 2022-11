Einen Beitrag zur Biodiversität will die Kreisverwaltung Südwestpfalz auch in diesem Jahr mit einer Obstbaumaktion leisten: 200 Süßkirschenbäume verteilte die Behörde am Samstagmorgen an Bürger. Landrätin Susanne Ganster freute sich über das erneut hohe Interesse – innerhalb von zwei Stunden nach Veröffentlichung des Angebotes waren alle Bäume reserviert gewesen. Zwei Tonnen CO 2 könnten mit diesen Pflanzen pro Jahr in Sauerstoff umgewandelt werden, habe der Klimaschutzbeauftragte Manfred Seibel errechnet. Drei heimische Sorten wurden ausgegeben: Die große Knorpelkirsche, die große Prinzesskirsche und die Büttnerkirsche werden schon bald in Gärten der Umgebung blühen, Früchte tragen und damit Ziele des Klimaaktionsplanes erfüllen. Zur Artenvielfalt sollen zudem die beigegebenen Blühsamen beitragen, die die Kreisverwaltung eigens habe mischen lassen, so Ganster.