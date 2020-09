Die Lemberger Straußbuben wollen ihre Kerwe nicht für alle Zeit dem Coronavirus opfern. Wenn die Kerwe in diesem Jahr ausfalle, drohe es zum Aus für immer zu werden, wie die Straußbuben in einem im Dorf verteilten Flugblatt mutmaßen. Die in Lemberg jedes Jahr für die Fahrgeschäfte und Buden auf dem Dorfplatz verantwortliche Schaustellerfamilie Christ soll deshalb mit der Aktion „Kerwebox 2020“ unterstützt werden.

„Zum Erhalt des Kerwetreibens haben wir mit dem Kerweredner Fritz Groß und Altbürgermeister Heinrich Hoffmeister die Aktion ins Leben gerufen“, so die Straußbuben in dem Flugblatt. Jeder Lemberger könne sich mit der Kerwebox die Kerwe in die eigenen vier Wände holen und einen Beitrag leisten, dass auch nächstes Jahr wieder richtig Kerwe gefeiert werden kann. Die Kerwebox gibt es in vier verschiedenen Ausführungen und kostet zwischen zwölf und 15 Euro. Je nach gewählter Variante sind Bier, Schaumküsse, Magenbrot, Secco oder Wein enthalten. Der gesamte Erlös geht an die Familie Christ.

Bestellungen können über den Briefkasten an der Freizeithalle abgegeben oder per Whatsapp unter Telefon 0174/8792275 an Lemberger Kerwe 2020 geschickt werden. Einsendeschluss ist der 10. Oktober. Die Auslieferung werde am 24. Oktober, am Kerwesamstag, erfolgen.