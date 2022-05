Auf ungewöhnliche Art und Weise wollte eine heute 66-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land ihre drohenden finanziellen Probleme lösen. Denn sie wollte sich von ihrem Ehemann trennen und aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen. Nun hat die inzwischen geschiedene Frau hohe Schulden und wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Im Februar 2019 unterschrieb die Frau bei einer Bank einen Kreditvertrag über 47.000 Euro und fälschte die Unterschrift ihres Ehemanns. Die Kreditsumme ließ sie auf verschiedene Konten auszahlen, über die sie teils verfügungsbefugt war, teils aber auch frei verfügen konnte. Dabei habe sie gewusst, dass ihr Ehemann die monatlichen Kreditraten von 574 Euro nicht bezahlt und sie wegen ihrer geringen Rente nicht als Mitschuldnerin in Anspruch genommen werden könne. Sie habe dabei ausgenutzt, dass sich ihr Ehemann um finanzielle Dinge nur rudimentär zu kümmern pflegte, so die Anklage vor dem Pirmasenser Amtsgericht.

Bei Bausparkasse verschuldet

Im März 2019 unterschrieb sie bei einer Bausparkasse einen Zahlungsauftrag, ein Darlehen, einen Zwischenkredit über 11.750 Euro und einen Sicherungsvertrag. Auch dabei fälschte sie die Unterschrift ihres Ehemanns. Auch dabei habe sie gewusst, dass ihr Ehemann nach der Zuteilung die Rückzahlung verweigern würde und sie wegen ihrer geringen Rente nicht als Mitschuldnerin in Anspruch genommen werden könne.

Schließlich wollte sie sich ein Auto, das mindestens im Miteigentum ihres Ehemanns stand, zueignen. Darauf habe sie aber laut Anklage keinen Anspruch gehabt. Sie bezahlte den Restkaufpreis, nahm den an ihren Ehemann übersandten Fahrzeugbrief an sich und verkaufte den Wagen für 100 Euro.

„Ich hab’s gemacht“, sagte die 66-Jährige am Montag vor Gericht. „Das war nicht in Ordnung, was Sie gemacht haben“, belehrte sie die Richterin.

Unterschlagung und Betrug

Wegen Unterschlagung des Autos sowie wegen zweifachen Betrugs mit Urkundenfälschung verurteilte das Amtsgericht die Frau zu einer Geldstrafe von 1600 Euro (160 Tagessätze à zehn Euro). Im Strafbefehl, gegen den die Frau Einspruch eingelegt hatte, war eine Geldstrafe von 4800 Euro (60 Tagessätze à 30 Euro) verhängt worden. Auf Grund ihres geringen Einkommens reduzierte das Gericht die Tagessatzhöhe.

Von der Einziehung von Taterträgen sahen Gericht und Staatsanwaltschaft ab, da die genaue Höhe des Schadens nicht bekannt war. Zudem hatten die Eheleute vor dem Familiengericht einen Vergleich geschlossen, die Bank soll ein „Gesamtpaket“ an Forderungen geschnürt haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.