Aus einer kleinen Idee ist eine mittlerweile weit über das Dahner Felsenland hinaus bekannte Einrichtung geworden. Seit 2016 hilft der Verein Fundgrube „Hand in Hand“ in der Hauptstraße 48 mit Geldspenden unbürokratisch immer dort, wo es gerade am meisten gebraucht wird. Seit der Vereinsgründung im Juli 2015 wurden bisher insgesamt 71.493,72 Euro verteilt.

Diese Summe ist umso erstaunlicher, wenn man weiß, dass in der Fundgrube Waren für Beträge zwischen 50 Cent und drei Euro verkauft werden. Der Laden bietet gebraucht „alles,