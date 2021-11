„Heute Morgen habe ich die 20.000 Euro glatt gemacht“. Das hat der Vinninger Bürgermeister Felix Kupper in einer Presseerklärung am Donnerstag verkündet. Der gesammelte Betrag setzt sich aus privaten Käufern des Flutweines und Firmenspenden zusammen, heißt es weiter, und kommt den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal zugute. Unterstützt wurde das Projekt auch von den Ortsbürgermeistern der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. „Ich möchte mich bei allen Helfern und Unterstützern im Namen der Winzergenossenschaft Mayschoß und der Nothilfe Mayschoß bedanken“, schreibt Kupper, der nach der Flutkatastrophe im Juli fast eine Woche lang mit „schwerem Gerät“ in der Gemeinde Mayschoß mit anpackte und als „Mitbringsel“ 1100 Flaschen Flutwein mitbrachte. Diese hat er zusammen mit einigen Helfern vor der Felsalbhalle verkauft. Der Erlös ging an die Winzergenossenschaft Mayschoß und an die Nothilfe Mayschoß. Zwischenzeitlich wurde fleißig weiter gesammelt und Wein verkauft, die Flasche für zehn Euro. Vom Gesamtbetrag gehen insgesamt 15.000 Euro an die Winzergenossenschaft, weitere 5000 Euro an die Nothilfe. „Bei Interesse kann immer noch Flutwein bei mir gekauft werden“, betont Kupper.