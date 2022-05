Der Eichenprozessionsspinner kann bei Menschen schwere allergische Reaktionen auslösen. Kleinsteinhausen hatte eine Idee, wie man ihn natürlich bekämpfen kann.

Vögel und Fledermäuse ansiedeln und den Eichenprozessionsspinner vertreiben. In Kleinsteinhausen haben dafür zehn ehrenamtliche Helfer knapp 50 Vogel- und Fledermauskästen gebaut. Am Freitag wurden die Kisten im Wald angebracht.

Seit einiger Zeit hat die Ortsgemeinde ein Problem: Der Eichenprozessionsspinner treibt im Waldstück oberhalb des Sportplatzes sein Unwesen und greift Bäume an. Schnell kam dem Kleinsteinhauser Fostwirt Klaus Martin die Idee, Vogel- und Fledermauskästen zu bauen und dort aufzuhängen. „Ich fand die Idee sehr gut“, erzählt Bürgermeisterin Martina Wagner. „Fledermäuse fressen Falter und Vögel die Raupe“, wie sie erklärt. Dann kam die Idee, gemeinsam mit dem Kindergarten ein Insektenhotel anzufertigen. Die Pandemie machte den Plänen aber erst einmal einen Strich durch die Rechnung.

Auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten stieß Wagner auf die Förderangebote der Lokalen Arbeitsgruppe Pfälzerwald. Diese gehört zum europäischen Förderprogramm Leader, das Vorhaben zur Entwicklung des ländlichen Raums unterstützt. Der Ortsgemeinde wurden schließlich 1500 Euro zugesichert.

Wagners Ehemann habe dann gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern aus dem Ort mehrere Nistkästen für Vögel und Fledermäuse angefertigt, zudem erhielten sie einige als Spende von der Heinrich-Kimmle-Stiftung. „Herr Martin kennt sich von der sachlichen Seite sehr gut aus. Er hat uns darüber aufgeklärt, in welcher Höhe die Kästen angebracht werden müssen“, erzählt Wagner. Am Freitagmorgen war es dann soweit: Zehn Unterstützer brachten gemeinsam mit der Ortsbürgermeisterin die Kästen an den richtigen Stellen im Wald an. Zusätzlich wurde ein Steinhaufen errichtet, um dem Insektensterben entgegenzuwirken. Auch eine Infotafel wird dort noch aufgestellt, die über die natürlichen Prozesse informieren soll. Die neuen Maßnahmen fügen sich an das im Ort ebenfalls neu errichtete Regenrückhaltebecken an. Auch an diesem sollen bis Herbst noch Maßnahmen zur Begrünung angegangen werden.