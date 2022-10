„Ein super Angebot für die Bürger“, so lobte Lembergs Ortsbürgermeister Martin Niebuhr (SPD) das energetische Quartierskonzept, mit dem sich der Lemberger Rat befasste. Nachdem bereits 2019 das „energetische Quartierskonzept“ beschlossen wurde, legte man sich jetzt auf das Sanierungsmanagement fest. Dieses übernimmt ein Fachbüro.

Auf Vorschlag Niebuhrs wird eine Ausschreibung dazu erfolgen. Möglicherweise schreiben Lemberg, Vinningen und Obersimten das Sanierungsmanagement gemeinsam aus, um Kosten zu sparen, so Niebuhr. Bürger werden über Sanierungsmaßnahmen ihrer Häuser individuell und kostenfrei beraten und während der Sanierung begleitet, gesponsert von der Ortsgemeinde.

Die Kosten für das Quartierskonzept werden bis zu 75 Prozent durch die KfW gefördert. Außerdem steht eine Landesförderung von 20 Prozent in Aussicht. An der Gemeinde bleiben nur Kosten in Höhe von fünf Prozent hängen. Nikolaus merkte dazu an, dass die Bürger durch Werbung für die Beratung sensibilisiert werden müssten. Ausgenommen vom Quartier sind die Annexen.