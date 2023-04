Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Keine Laternenprozession, keine Feier: Auch das St. Martins-Fest leidet in diesem Jahr unter Corona. Doch in der katholischen Kindertagesstätte St. Franziskus in Dahn haben sich Kleine und Große etwas ganz Besonderes ausgedacht, um den Gedanken dieses Festes umzusetzen. Mit einem eigenen Buch wollen sie Bedürftigen helfen.

Kinder und Erzieherinnen malten und erzählten gemeinsam die Geschichte des Heiligen Martin in einem Buch. Dieses wollen die Kinder verkaufen und dadurch mit dem Reinerlös hungrigen und bedürftigen