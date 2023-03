Von ihrem Fabelergebnis war Annalena Uelhoff selbst etwas überrascht: Mit ihrem Notenschnitt von 1,0 erzielte sie das beste Ergebnis aller 44 Abiturienten und Abiturientinnen des Dahner Otfried-Von-Weißenburg-Gymnasiums.

„Dass es für die 1,0 reichen kann, war vor der mündlichen Prüfung klar, aber vorher hatte ich nie genau durchgerechnet, wo ich liege“, so die 18-jährige Dahnerin. Chemie, Englisch und Sozialkunde waren ihre Leistungsfächer, in Mathe musste sie ins Mündliche. Dort wartete mit Analysis zwar eines ihrer Lieblingsthemen, doch Thema Nummer zwei war Stochastik, was ihr nach eigenen Angaben weniger liegt. Trotzdem klappte alles wie am Schnürchen, Erleichterung und Freude über das Traumergebnis waren riesengroß.

Jetzt heißt es erst einmal durchatmen, bevor im Wintersemester 2024 der Start ins Pharmaziestudium erfolgen soll. „Dazu muss ich zunächst den Studieneignungstest bestehen“, ist allerdings das nächste Ziel schon vor Augen. Die Bewerbung für eine FSJ-Stelle, Familienbesuche und die Teilnahme an Jugend-Debattiert-Veranstaltungen stehen ebenfalls auf dem Programm der Dahnerin.

Seit 13 Jahren spielt Annalena Uelhoff Klavier, begeistert sich aber auch für den Sport: „Seit meiner Kindheit bin ich FCK-Fan und war schon oft auf dem Betzenberg. Sogar eines der Relegationsspiele zum Aufstieg in die Zweite Liga habe ich im Stadion gesehen.“ Aber nicht nur als Zuschauerin ist sie fußballbegeistert, auch als Spielerin steht sie in der Frauenmannschaft des TuS Erfweiler auf dem Rasen.