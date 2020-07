Der zweite Bauabschnitt der Dellfelder Schulstraße wird in diesem Jahr den Haushaltsplan der Gemeinde bestimmen. 697 000 Euro sind an Ausgaben dafür vorgesehen. Mit eingeplant ist das Verlegen neuer Leitungen. Den Auftrag für die Straßenbaumaßnahme soll der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag vergeben. Der erste Bauabschnitt der rund einen Kilometer langen Straße wurde bereits vor zwei Jahren fertiggestellt. Weiterhin sind Gelder für eine Heizungstherme im Kindergarten im Haushalt eingestellt. Die Gemeinderatssitzung findet um 19 Uhr im Bürgerhaus in Dellfeld statt.