Im Landkreis Südwestpfalz gibt es wunderschöne und preisgekrönte Wanderwege. Zuletzt wählten die Leser des Wandermagazins den Rodalber Felsenwanderweg auf Platz zwei bei den Mehrtagestouren, der Altschlosspfad bei Eppenbrunn wurde auf Platz acht der Tagestouren gewählt, der Rimbach-Steig bei Darstein auf Rang 14. Landrätin Susanne Ganster lädt im goldenen Herbst zu gemeinsamen Wanderungen auf den Wegen ein.

Erstmals ist Landrätin Susanne Ganster am Sonntag, 25. September, unterwegs und lädt Wanderbegeisterte ein, sich mit auf den Weg zu machen. Die erste Tour führt auf den Rimbach-Steig. Treffpunkt ist um 13 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof in Schwanheim in der Wasgaustraße. „Ich freue mich darauf, unterwegs auf südwestpfälzer Wanderwegen mit möglichst vielen Mitbürgern in dieser wunderschönen Ecke des Pfälzerwaldes ins Gespräch zu kommen“, sagt Ganster. Wer mitwandern will, kann sich ab sofort per E-Mail an veranstaltung@lksuedwestpfalz.de oder unter Telefon 06331 809102 anmelden.

Für die Landrätin ist diese Wanderung ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber all jenen, die sich für den Rimbach-Steig engagiert und darüber hinaus für den aufstrebenden Tourismus im Landkreis eingebracht haben. Ein Grund mehr, die schönen Wanderwege der Region kennenzulernen, sind die Platzierungen bei der Wahl zu Deutschlands schönsten Wanderwegen 2022. Der Rimbach-Steig bei Schwanheim und Darstein wurde 14. der Wettbewerbs-Kategorie Tagestouren.

Zweistündige Wanderung

Die Tourismus-Seite des Kreises bewertet die insgesamt 16,7 Kilometer lange, in sieben Stunden zu bewältigende Tour bei rund 670 Höhenmetern mit der Schwierigkeitsstufe schwer. Für den 25. September wurde eigens ein weniger schweres Teilstück ausgewählt und unter anderem mit dem Hauensteiner Schusterpfad verbunden. Die Gehzeit beträgt rund zwei Stunden. Für ihre Verpflegung unterwegs sorgen alle Teilnehmenden selbst. Nach der Tour besteht die Möglichkeit, auf der Schwanheimer Kerwe einzukehren.

Die Landrätin markiert mit dieser Tour in der Verbandsgemeinde Hauenstein den Auftakt einer Reihe von Wanderungen. Sie will zu Fuß für den Tourismus im Landkreis zu werben. Bei jeder Tour auf südwestpfälzer Wanderwegen können nicht nur einfach und entschleunigt die schönen Seiten der wahrgenommen werden, mit der Landräten kann auch über die weitere Entwicklung des Kreises gesprochen werden.

Nächste Tour führt zum Altschlosspfad

„Wir können auf das Wahlergebnis des Rimbach-Steigs und auf die Vielzahl der attraktiven Destinationen in der Südwestpfalz stolz sein und sollten diese selbst auch aktiv erleben. Eigene Erfahrungen sind der beste Grundstein für die wirkungsvollste Werbung“, bemerkt die Landrätin und setzt auf den großen Effekt von Mund-zu-Mund-Propaganda.

Als nächste Tour geht sie den Altschlosspfad bei Eppenbrunn in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und freut sich auch dort auf viele Mitwandernde.