Am 24. November wird in Fischbach ein neuer Ortsbürgermeister gewählt. Einziger Kandidat ist David Leidner. Er ist Jahrgang 1984 und in Fischbach aufgewachsen. Leidner ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist Lehrer an der Realschule plus in Dahn.

Seit zehn Jahren ist David Leidner Gemeinderatsmitglied und war vor dieser Legislaturperiode bereits fünf Jahre lang Erster Beigeordneter. Fünf Jahre war er auch Mitglied im Verbandsgemeinderat. Seit dem Rücktritt von Michael Schreiber als Ortsbürgermeister im August führt Leidner als Erster Beigeordneter die Amtsgeschäfte. „Diese Zeit war für mich wie eine Probezeit, in der ich ausprobieren konnte, ob ich dieses Amt zeitlich auf die Reihe kriege“, sagt Leidner.

Seine Ehefrau sei die Erste gewesen, die auf seiner Unterstützerliste unterschrieben hat. „Ohne ihre Unterstützung hätte ich nicht kandidiert“, sagt er. Leidner möchte dem Dorf etwas von dem zurückgeben, was er seit seiner Kindheit dort erfahren habe. „Ich war nie weg von hier, außer in Zweibrücken beim Bund und in Landau zum Studium. Das Dorf ist für mich Gemeinschaft, Zusammenhalt und Heimat, dafür möchte ich mich engagieren“, sagt der 40-Jährige.

Demokratie leben: Hofft auf hohe Wahlbeteiligung

Die größte Herausforderung sieht er in der finanziellen Lage der Ortsgemeinde. „Gleichzeitig ist aber auch die Motivation da, die Situation zu verbessern.“ An erster Stelle steht für ihn deshalb auch, eine gute Lösung für das Biosphärenhaus mit Naturerlebniszentrum und Wappenschmiede zu finden. Die Arbeit mit der Kita und vor allem die Arbeit mit Jugendlichen sind ihm wichtig. „Wir haben ja im Rat schon die Jugendvertretung auf den Weg gebracht. Es ist mir ein Anliegen, auch einen Jugendraum in Gang zu bringen, der funktioniert“, sagt Leidner.

Für die Ratsarbeit ist ihm die Zusammenarbeit wichtig, auch mit den Beigeordneten sowie dem Ortsbeirat und dem Ortsvorsteher von Petersbächel. „Ich sehe mich als letztes Glied in einer langen Kette von Teilnehmern“, erläutert er. Dass die Stimmung zwischen Fischbach und Petersbächel wieder besser wird, ist ihm ein Anliegen, und dass man im Dorf zusammenarbeitet.

Leidner ist Mitglied in mehreren Vereinen. Lange Jahre hat er beim FCF aktiv Fußball gespielt und im Musikverein Trompete. „Die Vereine und das Ehrenamt möchte ich unterstützen, wo es geht.“ Aber auch die ärztliche Versorgung, der Tourismus und die Zusammenarbeit mit anderen Sauertalgemeinden hat er auf dem Schirm. Für den Wahltag ist ihm wichtig, dass möglichst viele Menschen wählen gehen, „egal ob sie sich für mich entscheiden oder nicht. Wichtig ist eine gelebte Demokratie mit hoher Wahlbeteiligung“.