Fliege und Krawatte haben sie erst mal wieder in den Schrank gehängt: Paul Könnel aus Hermersberg und Ruben Bohn aus Thaleischweiler-Fröschen. Besonders schick in Schale hatten sie sich im März geworfen, als sie ausgezeichnet wurden, als beste Abiturienten an der Integrierten Gesamtschule in Thaleischweiler-Fröschen.

1,1 stand bei beiden als Abschlussnote auf dem Zeugnis. Drei oder vier Punkte mehr – „das wissen wir gar nicht so genau“, sagen beide unisono – hatte Könnel am Ende mehr auf dem Zettel stehen. „War uns auch völlig egal“, sagt Könnel, denn „einen Wettstreit haben wir uns ganz sicher nicht geliefert, auch wenn wir in vielen Kursen gemeinsam waren“, ergänzt Bohn. Nicht nur die Abiturnote eint sie, auch die Begeisterung für die Musik; beide haben im Schulorchester gespielt. Und natürlich der Wunsch, dass sie ihr Studium in der Hauptsache als Präsenzstudium beginnen können, nicht als Online-Studium beginnen müssen.

Medizinstudium geplant

„Ich wusste, dass ich eine gute Abiturnote benötige“, sagt Paul Könnel. Der 18-Jährige möchte Medizin studieren. „Nicht so weit weg von zu Hause“, sagt er und bestätigt lachend: „Stimmt, Hermersberger verlassen ihre Heimat meist nur ungern.“ Deshalb stehen Mainz oder Homburg als Studienort ganz weit oben auf der Liste.

So zielstrebig wie er während der Schulzeit auf den Abschluss hingearbeitet hat, der ihm der Erfüllung des Wunschstudiums ganz nahe bringt, so zielstrebig plant er auch die kommenden Monate. Mit dem Lernen ist für ihn noch nicht Schluss. Er bereitet sich auf den sogenannten Medizinertest vor, um seine Chancen auf einen der etwa 9000 deutschen Medizinstudienplätze zu erhöhen. Bei diesem Test werden Fähigkeiten abgeprüft, die einen Studienerfolg deutlich wahrscheinlicher machen. Dazu gehört das Textverständnis ebenso wie das geschulte räumliche Denken oder die Fähigkeit, sich Dinge gut merken zu können. Schulisches Wissen ist vordergründig weniger gefragt, aber all die Dinge, die im Medizinertest gefordert sind, musste Könnel auch schon in seinen Leistungskursen Mathematik, Englisch und Sozialkunde mitbringen. Ohne Textverständnis oder räumliches Denken hätte er hier nicht gut abschneiden können.

Da bedingt durch Corona derzeit nicht viele Möglichkeiten bestehen, „plane ich, bis zum Studienbeginn ein Pflegepraktikum zu absolvieren“, sagt Könnel zur näheren Lebensplanung. Das werde im Medizinstudium ohnehin verlangt, „da würde es sich jetzt anbieten“, ist er ganz pragmatisch.

Wenig Raum fürs Musizieren

Zeit um sich auf das Medizinstudium vorzubereiten, hat er. Er muss nicht mehr zur Schule und auch für seine Hobbys – Könnel spielt Klavier, Gitarre, Saxofon und singt in Hermersberg im Chor – darf er nicht so viel Zeit aufwenden, wie er gerne möchte. Zumindest nicht, wenn es um das Musizieren mit anderen geht. „Da ist ja im Moment fast nichts erlaubt“, bedauert er. Solo am Klavier sitzen, das funktioniert noch.

Könnel stammt aus einer regional bekannten Fußballerfamilie. Aber: „Ich bin der einzige Könnel, der nicht Fußball spielt“, sagt er lachend. So ganz ohne Fußball geht es aber auch bei ihm nicht. Wenn beim SV Hermersberg Fußball gespielt werden darf, wenn Zuschauer begrüßt werden dürfen, dann hilft er zum Beispiel auf dem Sportplatz beim Getränkeverkauf.

Berufliche Zukunft in der Chemie

Englisch und Mathematik standen auch bei Ruben Bohn im Leistungsfachverzeichnis. Beruflich möchte er aber auf sein drittes Leistungsfach aufbauen: Chemie. Ein Studium zum Chemieingenieur, am liebsten als duales Studium angelegt, das auch schon Berufspraxis umfasst, ist momentan mein Plan“, sagt der 19-Jährige. Die Hochschule in Kaiserslautern wäre sein Ziel, womit bewiesen wäre, dass nicht nur Hermersberger, sondern auch Jungs aus Thaleischweiler-Fröschen die Heimat so schätzen.

Auch Ruben Bohn mag Musik. Spielt er selbst, greift er zur Posaune. Was seine Lieblingsbeschäftigungen in der Freizeit anbelangt, wird auch er gerade stark von Corona ausgebremst. Handball beim TV Thaleischweiler. Volleyball in Höheinöd waren Sporttermine, die er gerne im Terminkalender stehen hatte. „Trainieren mit der Mannschaft Ist ja momentan auch nicht erlaubt“, bedauert er.

Neuseeland muss warten

Seinen Traum, nach dem Abi Zeit in Neuseeland zu verbringen, den muss er auch verschieben. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagt er mit Blick auf Neuseeland. Aber bedingt durch die Corona-Pandemie, „besteht derzeit keine Chance, ins Land zu kommen“, sagt Bohn.

Aber auch er weiß seine Zeit zu füllen. Möglich, dass er bis zum Studienbeginn doch noch mal viel Zeit an der IGS verbringt. Bei einem halbjährigen freiwilligen sozialen Jahr oder als Tutor in Arbeitsgemeinschaften, um Schülern in Arbeitsgemeinschaften in Chemie zu helfen, Stoff aufzuarbeiten. Die Qualifikation bringt er mit, wie der Blick auf das Abiturzeugnis zeigt.