Mit dem Auftauchen des Coronavirus verschwand der Betreuungsbedarf von Eltern für ihren Nachwuchs keinesfalls. Im Gegenteil. Dennoch gingen die Kitas zu. Mittlerweile haben sie wieder etwas geöffnet, der Betrieb im Spannungsfeld von Abstandsgeboten, Erzieherinnen mit Vorerkrankungen und eingeschränkten Öffnungszeiten erinnert an die Quadratur des Kreises. Die RHEINPFALZ hat in der Kita Kuckucksnest in Höhmühlbach nachgehört.

Seit Mitte März ist die Welt in den Kindertagesstätten im Land eine andere. Auch in der Kita Kuckucksnest in Rieschweiler-Mühlbach. Mitte März wurden aufgrund der Corona-Pandemie