In Battweiler gibt es wieder Adventsfenster: Nach zwei Jahren Coronapause gibt es 13 Treffen an weihnachtlich geschmückten Fenstern, immer wenn um 18 Uhr die Glocken der Dorfkirche läuten.

Beim Sportverein Battweiler wird am Freitag, 2. Dezember, das erste Adventsfenster geöffnet. Ein kleiner Kreativ-Weihnachtsmarkt am Sportheim wird auch aufgebaut. Besucher werden an allen Abenden gebeten, ihre eigenen Tassen oder Glühweinbecher mitzubringen.

Das Organisationsteam um Sabine Zimmer freut sich, dass so viele mitmachen. Festgelegt haben die Organisatoren auch bereits, was mit den Spenden geschehen soll, die an den Adventsfenstern gesammelt werden: Beim Kiefernwäldchen am Tilemann-Stella-Wanderweg soll eine Waldliege aufgestellt werden, und es soll einen Seniorennachmittag im Februar 2023 geben. Die Spenden von 2019 sollen mit einfließen. Den verbleibenden Geldbetrag soll Tim Wahl aus Pirmasens bekommen, der wegen eines geplatzten Hirnaneurysmas mit 28 Jahren zum Pflegefall wurde. Er soll eine Unterstützung bei Therapien, Umbauarbeiten im häuslichen Bereich und Hilfsmitteln bekommen.

Weitere Adventsfenster