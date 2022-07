Als Begleiterin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei Steinmeiers Besuch im Oktober 2018 bereits in Bottenbach. Jetzt besucht sie im Rahmen der aktuellen Staffel „Im Land daheim“ abermals das Dorf.

Dreyer hat sich für Mittwoch, 17. August, angekündigt. Sie wird den „Förderverein Dorfgemeinschaft Bottenbach“ besuchen. Der offizielle Empfang findet gegen 13.30 Uhr auf dem Dorfplatz statt.

Beim Besuch am 22. Oktober 2018 war Klaus Weber noch erster Ortsbeigeordneter. Jetzt kann er Malu Dreyer gleich in dreifacher Funktion begrüßen: Als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, als Bottenbacher Ortsbürgermeister und als Vorsitzender der Dorfgemeinschaft. Nach seiner Begrüßung geht es nach einem kurzen Stopp am gemeindlichen Spielplatz hinter dem Bottenbacher Sportplatz zur Grillhütte. Dort werden die Vorstände der örtlichen Vereine die Ministerpräsidentin empfangen und verschiedene Projekte des Fördervereins Dorfgemeinschaft vorstellen.

Von Bottenbach nach Zweibrücken

Nach dem Abschluss des Besuchs in Bottenbach fährt Dreyer weiter nach Zweibrücken, wo sie einen Bürgerempfang für diejenigen Bürger geben wird, die sich im besonderen Maße ehrenamtlich engagieren. Hierbei wird die Bottenbacher Dorfgemeinschaft mit einer Delegation vertreten sein.

Zur Vorbereitung des Besuchs der Ministerpräsidentin kommt es am Dienstag, 26. Juli, 20 Uhr, im Bottenbacher Dorfgemeinschaftshaus zu einer Vorstandssitzung des Fördervereins Dorfgemeinschaft. Weitere Themen sind der von Mai bis Oktober laufende Bottenbacher Musiksommer sowie der Herbstmarkt und der Weihnachtsmarkt.