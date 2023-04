Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Im Juli 2021 war Marvin Schneider zum ersten Mal an der Ahr. Als Feuerwehrmann. Er half direkt nach der Flutkatastrophe und seither immer mal wieder. Er hat Materialspenden organisiert und an die Ahr gebracht, verbringt Zeit bei den Feuerwehrkameraden in Schuld. Als Dankeschön für sein ehrenamtliches Engagement wurde der junge Mann aus Höhfröschen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum Bürgerempfang nach Mainz eingeladen.

Helfen ist für Marvin Schneider selbstverständlich. Der 25-Jährige aus Höhfröschen, der bei den Werken der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben arbeitet, ist