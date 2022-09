Der neue Radweg von Wallhalben vorbei an der Kneispermühle bis zur Faustermühle hat Anfang des Monats Bänke und Tische für die Radler und Wanderer erhalten.

Die überdachten Sitzgarnituren hat eine Firma aus Erfurt in Thüringen aufgestellt. Dazu kommen weitere Sitz- und Ruhebänke mit Absturzsicherungen in den Kurven und zur Böschung des Bachlaufes. Für die Ruhebereiche entlang der Radelstrecke von rund zehn Kilometern fallen Kosten von 103.000 Euro an. In das Gesamtprojekt Wallhalbtal-Radweg investiert die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben knapp über eine Million Euro. Esther Görisch vom Bauamt der Verbandsgemeinde berichtet, dass das Land den Mühlental-Radweg mit 798.000 Euro fördert. Gerhard Gabriel und Esther Görisch, die das Projekt betreuen, sind erleichtert, dass die schon lange bestellten Teile für die Ruhezonen nun geliefert wurden. Es sei eine ganz schwierige und nervenaufreibende Zeit, wenn man eine Baumaßnahme gegenwärtig zügig umsetzen möchte, sei sie noch so gut geplant und finanziert, hört man aus dem Bauamt.

Eine Firma aus der thüringischen Landeshauptstadt hat die überdachten Lauben zum Stückpreis von rund 4700 Euro aufgestellt, die auch bei Regen und Sonne Schutz bieten. Die vorgesehene Ausstattung musste zweimal ausgeschrieben werden, da es bei der ersten Ausschreibung überhaupt keine Firma ein Angebot abgab. Erst im zweiten Anlauf hat eine Firma aus dem Saarland den Zuschlag bekommen. Die erfüllt nun die ausgeschriebenen verschiedenen Gewerke durch Zulieferfirmen. Der thüringische Firmenchef aus Erfurt erläuterte der RHEINPFALZ, dass die Häuschen aus Eichenholz aus dem Steigerwald gefertigt wurden. Dort, wo Thüringens bekanntester Wanderweg verläuft, der Rennsteig. Sein Handwerksbetrieb sei froh, dass er noch vor Corona eine größere Menge an Holz im Landesforst eingekauft hatte, sodass man solche speziellen Wünsche noch erfüllen kann. Der Holzverkauf aus den thüringischen Wäldern würde durch das Land aus Gründen der nachhaltigen Waldwirtschaft stark eingeschränkt.

Gesunde Abkühlung für Radler und Wanderer

Auf weitere Annehmlichkeiten am Radweg hat man ebenfalls Wert gelegt. Die Wassertretanlage im alten Schmitshauser Waschbrunnen wurde durch die Arbeiter der Verbandsgemeinde umfassend gesäubert, sodass sie gerade in der heißen Sommerzeit ausgiebig genutzt werden konnte, so Görisch. Die Radler aus den Dörfern der Verbandsgemeinde und viele aus dem übrigen Landkreis würden die neue Radelstrecke mit viel Waldschatten als erholsame Tour loben. Auch Kurzurlauber seien vom abwechslungsreichen Radel- und Wanderangebot im Mühlental angetan, berichten die Gastbetriebe mit Übernachtungsmöglichkeiten.

Am Einstieg des Radweges an der Faustermühle hat man bei der Informationstafel große Sandsteinwürfel als Ruheplätze abgelegt. Der an dieser Stelle neu hergerichtete Aussichtspunkt in die Talaue des Schwarzbachtales wird noch ein wenig ergänzend umgestaltet, so Görisch. Es hat sich gezeigt, dass dieser Waldrandbereich am Fuße des Mühlentales auch gerne von Spaziergängern genutzt wird, da es schon früh ein Sonnenplätzchen für eine Rast ist. Die Sandsteinquader wurden noch ein wenig auseinandergerückt, da sie zunächst etwas zu nahe beisammen platziert wurden, was sich schnell gezeigt hatte.

Ein lange gehegter Wunsch

Mit dem Abschluss des Radwegeausbaus noch vor dem Ende des Spätsommers geht ein lange gehegter Wunsch des Verbandsgemeinderats, des ehemaligen Bürgermeisters Thomas Peifer und seines Beigeordneten für das Bauamt, Markus Bold, in Erfüllung. Es waren nämlich viele Abstimmungen mit dem Forst, Privatwaldbesitzern und den Gemeinden erforderlich, damit der Ausbau in die Genehmigungsphase gehen konnte. Danach bedurfte es einer endgültigen Zusage des Landes, um das touristisch wertvolle Projekt für das Mühlental auch zu fördern. Der hohe Zuschuss hat der Verbandsgemeinde den Bau wesentlich erleichtert.

Der Radweg durchs Mühlental ist ein Knotenpunkt für sternförmige Radtouren quer durch den Landkreis Südwestpfalz, ins Hornbachtal Richtung französische Grenze und ins Bliestal im Saarpfalz-Kreis, über Landstuhl in die Kreise Kusel und Kaiserslautern. Im Mühlental kann man oberhalb der Rosselmühle in Richtung Weihermühle und weiter nach Waldfischbach-Burgalben radeln. Wer von der Faustermühle ins Schwarzbachtal fährt, der kann vorbei an Rieschweiler-Mühlbach, Dellfeld, Stambach, Contwig und Zweibrücken gemütlich weiterrollen bis in die Klosterstadt Hornbach oder Homburg und Blieskastel. Wer von Wallhalben weiter nach Mittelbrunn und Landstuhl auf dem Mühlenweg radelt, der kommt ins Landstuhler Bruch, wo er in Richtung Kaiserslautern abbiegen kann. Es geht über Schönenberg-Kübelberg weiter bis zum Ohmbachsee oder Altenglan im Kuseler Land. Auf dieser Querachse erreicht man über Bruchmühlbach-Miesau auch wieder Homburg und Zweibrücken.