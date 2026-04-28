Mehr als 40 Millionen Euro bis 2032 für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Was ein Gutachter empfiehlt.

Über 40 Millionen Euro muss die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben bis zum Jahr 2032 investieren, wenn der Verbandsgemeinderat den Vorschlägen des Gutachters Ralf Jörg Hohloch folgt und diese in einen Feuerwehrbedarfsplan einfließen, der mit den übergeordneten Behörden abgesprochen ist.

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Millioneninvestitionen habe man die Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes mit Blick auf 2032 gesehen. Man arbeite am „Entwicklungsplan 4.0“, der sogar Einsparungen von 3,5 Millionen Euro gegenüber bisherigen Planungen enthalte, sagte der für die Feuerwehr zuständige Beigeordnete Martin Eichert. Erhalten alle Vorschläge die Zustimmung der Aufsichtsgremien und des Rates, lägen die Investitionen für Bauten bei etwa 30 Millionen Euro, für Fahrzeuge bei zehn Millionen Euro.

Grundlage: Erste Hilfe muss in zehn Minuten da sein

Die Situation der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde hat Ralf Jörg Hohloch, der Leiter der Feuerwehr in Freiburg im Breisgau war, begutachtet und daraus Vorschläge abgeleitet – in Abstimmung mit der Verwaltung und der Feuerwehr. Alles abstimmen könne man nicht, sonst komme man nicht weiter, sagte Hohloch. Deshalb unterbreite er Vorschläge, am Ende entscheide der Verbandsgemeinderat. Zuvor werden sich im Mai die übergeordneten Behörden mit den Vorschlägen befassen.

Grundlage, um definieren zu können, wie die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde aufgestellt ist und was künftig erforderlich ist, sei eine Einsatzgrundzeit von zehn Minuten. Innerhalb dieser muss im Notfall die Erste Hilfe vor Ort sein. Nach 15 oder 25 Minuten müssen die nächsten Einsatzkräfte eintreffen.

Feuerwehr wird weiblicher

477 Feuerwehrleute gibt es aktuell in der Verbandsgemeinde. Die personalstärksten Wehren sind Rieschweiler-Mühlbach (57), Wallhalben (39), Thaleischweiler-Fröschen (37) und Weselberg (34). Das Durchschnittsalter beträgt 33,7 Jahre. Löscheinheiten, bei denen das Durchschnittsalter über 40 Jahre liegt – das betrifft unter anderem Krähenberg, Hettenhausen, Nünschweiler, Saalstadt –, seien dringend gefordert, jüngere Menschen für die Feuerwehr zu gewinnen, sagte Hohloch.

155 Atemschutzgeräteträger gibt es. Da bräuchte es den einen oder anderen mehr. Ohne Atemschutzträger bringe das beste Fahrzeug nichts.

Bei der Jugend- und Bambiniwehr sind 235 Nachwuchsfeuerwehrleute ab sechs Jahren aktiv. Das sei ein tolles Verhältnis, würdigt Hohloch die Zahl im Vergleich zu den Aktiven. Ein Drittel der Nachwuchsleute sei weiblich. Die positive Entwicklung, dass die Feuerwehr weiblicher werde, greife auch in der Verbandsgemeinde. Das habe aber zum Beispiel Auswirkungen auf die Gerätehäuser. Es brauche getrennte sanitäre Bereiche.

Grundsätzlich müsse man Kirchturmdenken hinter sich lassen. Die Feuerwehr müsse als Einheit gesehen werden. Für ihn ein Beispiel, warum das notwendig ist: Nur in sechs der 20 Löscheinheiten ist tagsüber gewährleistet, dass binnen fünf Minuten ein Fahrzeug, das mit sechs Mann für den Erstangriff besetzt ist, vor Ort sein kann. Dem Bürger sei im Notfall egal, woher die Hilfe kommt; Hauptsache, sie kommt. Als Konsequenz wurden vor Jahren bereits Ausrückeeinheiten gebildet.

Mehr Gewerbe, mehr Gefahr

Die größten Gewerbebetriebe und damit ein höheres Gefahrenpotenzial gibt es in Höheischweiler, Höhfröschen, Petersberg, Thaleischweiler-Fröschen und Weselberg. Ein Aspekt, der in die Einteilung der Feuerwehren für den Brandfall, den Fall der technischen Hilfe, für Gefahrgut und die Wasserrettung einfloss. Dabei sei beachtet worden, was es kostet, wenn hochgestuft und entsprechend neue Fahrzeuge angeschafft werden müssen. In der höchsten Risikoklasse für den Brandfall sind Thaleischweiler-Fröschen und Weselberg eingestuft. Über die Einstufungen werde es sicher Diskussionen mit den übergeordneten Stellen geben, sagte Hohloch.

Er hat sich auch den Fahrzeugbestand und bereits geplante Ersatzbeschaffungen angeschaut. Eine Drehleiter, die die Eine-Million-Euro-Grenze bei den Kosten deutlich überschreiten würde, sei nicht erforderlich, auch kein Rüstwagen mit Spezialgerät für die technische Hilfe.

Personalstärke müsse erhalten bleiben

Für die Feuerwehren Höheischweiler/Höhfröschen/Petersberg, die eine Ausrückeinheit bilden, empfiehlt der Gutachter ein gemeinsames neues, zentral gelegenes Feuerwehrgebäude. Dann sei auch über die Einstufung in die höchste Risikoklasse zu reden. Ein weiterer Vorschlag lautet, das relativ neue Feuerwehrgerätehaus in Schmitshausen weiter auszubauen zu einem zentralen Feuerwehrgerätehaus für Schmitshausen, Biedershausen, Krähenberg, Knopp-Labach und Winterbach.

Unterm Strich, sagte Hohloch, gehe es darum, die Feuerwehr für die Zukunft aufzustellen und in erster Linie die Personalstärke der Wehr mindestens zu erhalten. Dabei sei ihm bewusst, dass der Vorschlag, die Anzahl der Feuerwehrhäuser von 20 auf 14 zu reduzieren und den Fahrzeugbestand entsprechend anzupassen, nicht jedem gefallen werde. Im Blick müssten die Verantwortlichen die Generation um die 35 Jahre haben. Das sei die Zukunft der Feuerwehr, für die dieses Konzept erstellt werde.