Zwischen 2014 und 2022 hat das Lokale Aktionsbündnis Pfälzerwald rund 6,1 Millionen Euro Fördermittel in der Region für verschiedene Projekte eingesetzt. Geld gab es für große wie für kleine Vorhaben.

Rund 6,1 Millionen Euro Fördermittel konnten im Bereich der Lokalen Aktionsgruppe Pfälzerwald plus in den Jahren 2014 bis 2022 eingesetzt werden. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 35 Projekte aus unterschiedlichen Bereichen gefördert. Mittlerweile steht dem Aktionsbündnis ein Regionalbudget zur Verfügung, bei dem Kleinstprojekte mit Gesamtkosten bis zu 30.000 Euro gefördert werden, etwa die Markierung und Möblierung von Wanderwegen, die Aufwertung von Spielplätzen oder die Einrichtung von Generationentreffs.

Die Förderung orientiert sich an den drei Handlungsfeldern der LAG: mehr Natur und Kultur erleben, mehr Leben in der Region, mehr regionale Identität leben. Projekte werden dann gefördert, wenn sie bestimmte Auswahlkriterien erfüllen. Bei Vorhaben, die aus dem Regionalbudget – mit rund 200.000 Euro pro Jahr – gefördert werden, geht es insbesondere um eine nachhaltige Entwicklung, die Steigerung der regionalen Identität, die Unterstützung der regionalen Wirtschaft und eine Attraktivierung der Region für Kinder und Jugendliche. Bei den Bürgerprojekten, die mit bis zu 3000 Euro je Projekt gefördert werden, sollte das Vorhaben möglichst nicht nur lokal, sondern regional wirken, mehrere Akteure zusammenbringen, die touristische Infrastruktur stärken und einen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz leisten. Der neue Förderzeitraum beginnt am 1. Juli und läuft bis 2027.

Kaiserslautern-Süd verabschiedet

Die Lokale Aktionsgruppe Pfälzerwald ist gerade ein bisschen kleiner geworden. Die Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd (die an die VG Waldfischbach-Burgalben angrenzt) schließt sich der LAG Westrich-Glantal. Somit dehnt sich die LAG Pfälzerwald plus noch auf die drei Landkreise Südwestpfalz, Südliche Weinstraße und Bad Dürkheim aus. Durch das Ausscheiden der VG Kaiserslautern-Süd ändert sich auch die Zusammensetzung des Vorstandes, der am Dienstag turnusgemäß neu gewählt wurde.

Satzungsgemäß gehören der Bezirksverband Pfalz als Träger des Biosphärenreservats Pfälzerwald (Vertreter: Friedericke Weber/Stefanie Ofer), die Landesforstverwaltung (Michael Grünfelder/Simone Kiefer), der Landkreis Südwestpfalz (Landrätin Susanne Ganster) und der Mountainbikepark Pfälzerwald (Stephan Marx) zu den Vorstandsmitgliedern.

Die Verbandsgemeinde Annweiler vertritt Bürgermeister Christian Burkhart, er ist zugleich Stellvertreter von Susanne Ganster, die den Vorsitz führt. Für die Verbandsgemeinde Lambrecht gehört Bürgermeister Gernot Kuhn, für das Dahner Felsenland gehört Bürgermeister Michael Zwick dem Gremium an. Die Wirtschafts- und Sozialpartner werden vertreten durch Uwe Bißbort (Bauernverband), Christiane Abele/Jochen Anthes (Tourismusvereine Südliche Weinstraße), Michael Wafzig (Handwerkskammer) und Miriam Heinrich (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz). Die Zivilgesellschaft vertreten Ingo Schenk (Evangelische Jugend der Pfalz), Hannelore Müller (Frauenforum Südwestpfalz), Karin Feick-Müller (GNOR), Maren Büchner (Landfrauenverband) und Leon Heinrichs/Isabell Wernicke (Waldritter Südwest).