Das Miesauer Pferderennen lockte am Samstag gut 1200 Zuschauer an die Rennbahn an der Schanzer Mühle. Der Reit- und Fahrverein feierte bei einem rundum gelungenen Renntag seinen 100. Geburtstag. Die Aktiven freuten sich darüber, dass sich der Rennkalender im Südwesten allmählich wieder füllt. Der Blick auf den Totalisator-Umsatz löste große Zufriedenheit aus.

Kurz nach 18 Uhr war der Renntag am Samstag gelaufen. Marcus Sauter, der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Miesau, wollte mit einem Helfer am Bierwagen zufrieden ein Feierabend-Bier genießen und die Fragen der RHEINPFALZ beantworten. Da ergoss sich ein kalter Wasserschwall von der Zeltplane des Daches über den Hinterkopf in den Anzugkragen Sauters. So muss sich die Weißbierdusche nach großen Siegen im Fußball anfühlen.

„Reibungsloser und toller Ablauf“

Sauter zuckte kurz zusammen, die Umstehenden lachten. „Ach, das macht mir nichts aus“, sagte er, schüttelte sich kurz und zog sein Fazit. „Das war ein reibungsloser und toller Ablauf“, sagte er. Ermöglicht hätten das das Engagement von 100 Helfern und die Unterstützung durch andere Vereine. „Der Zusammenhalt unter den Vereinen ist der Wahnsinn“, ergänzte Sauter.

Rund 1200 Zuschauer kamen am Samstag zum Rennen. Das waren zwar einige weniger als erhofft, das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. „Da war ganz viel Herzlichkeit“, sagte Sauter, „das Jubiläum 100 Jahre Reit- und Fahrverein Miesau hat dazu geführt, dass sich hier viele wiedergesehen habe“, bemerkte er.

Packende Entscheidungen

Sieben Rennen sah das Miesauer Publikum, es gab einige packende Entscheidungen. „Das waren ausgeglichene, gute Rennen“, fand Sauter. Alle Rennen wurden erstmals live im Internet übertragen, weltweit konnte man auf den Ausgang wetten. Favoriten waren nur schwer auszumachen, zwei Außenseitersiege sorgten trotz kleiner Startfelder für gute Quoten am Wettschalter. Und so gab es viele zufriedene Gesichter – bei den Aktiven, den Verantwortlichen und den Zuschauern. Und bei Totoleiter Gerhard Rinner. Er konnten einen Umsatz von 63.800 Euro verbuchen. Das sind rund 30.000 Euro mehr als zu den besten Zeiten mit bis zu zehn Rennen. Knapp 18 Prozent des Umsatzes wurden auf der Bahn erzielt. Tipper aus dem Ausland wetteten rund 12.000 Euro auf die Miesauer Rennen, eine bemerkenswerte Summe.

12.800 Euro am Totalisator

Dass die Starterzahl einen Einfluss auf den Umsatz hat, ließ sich an Rinners Zahlen ablesen. Im fünften Rennen, dem Miesauer Jubiläumsrennen, waren vier Pferde am Start. Hier wurden 5600 Euro am Totalisator umgesetzt. Im siebten Rennen mit sieben Pferden gab es den Höchstumsatz des Tages mit 12.800 Euro. Dieses Rennen gewann Dyllan, der achtjährige Galopper aus dem Herschberger Stall von Christoph Schwab. Der ist damit der Sieger mit der kürzesten Anreise.

Gut aus der Startmaschine

Seine beiden Pferde in diesem Rennen – neben Dyllan noch Romantic Soldier – hatten coronabedingt über anderthalb Jahre Pause. Miesau war der dritte Start in diesem Jahr. In Zweibrücken Ende Juni war Dyllan, nachdem er aus der Startmaschine ausgebrochen war, noch disqualifiziert worden, vor einer Woche lief er in Haßloch als Zehnter ins Ziel. „Für mich war das keine Überraschung, dass er gewinnt“, sagte Schwab nach dem Sieg, „die Überraschung war, dass er so gut aus der Startmaschine rauskommt.“ Und weil Stallkollege Romantic Soldier das Feld an der Spitze kontrollierte, kam Dyllan unter Liubov Gregorieva am Ende der 1900 Meter langen Distanz schön zum Zug und gewann überlegen mit neun Längen Vorsprung auf Asifa.