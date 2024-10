Der Michaelismarkt findet in Schönau am Sonntag, 13. Oktober, statt. Der Markt ist auch gleichzeitig die Kerwe im Dorf. Der Markt ist einer der größten der Region.

Zum 22. Mal öffnen beim Schönauer Michaelismarkt zahlreiche Anbieter von 11 Uhr bis 17 Uhr ihre Stände. Über 30 Anbieter aus der Pfalz und dem Elsass werden beim Bauern- und Handwerkermarkt ihre Waren anbieten. Angeboten werden landwirtschaftliche Erzeugnisse aus umweltschonender Produktion, von diversen Wurst- und Käsesorten über Forellen, Honig und Holzofenbrot bis hin zu Bio-Wein und Edelbränden. Auch Obst und Gemüse sowie Zierkürbisse für die herbstliche Dekoration werden verkauft.

Regionale Handwerker geben auf dem Markt einen Einblick in ihre Traditionen. Kunsthandwerk, Lammfellartikel oder Handarbeiten runden das Angebot ab. Mit seinem Angebot ist der Michaelismarkt einer der größten Bauernmärkte der Region. „Wir wollen damit auch auf die Bedeutung der Landwirtschaft in unserer Region hinweisen und bei den Besuchern Verständnis dafür wecken, dass sich der Kauf von umweltschonend erzeugten Produkten aus der Region lohnt“, sagt Christian Müller vom Ortsausschuss.

Auch beim Essensangebot steht der regionale Aspekt im Vordergrund. Angeboten wird unter anderem Flammkuchen aus dem Holzbackofen, Wildbratwurst aus dem Schönauer Wald sowie Dampfknödel mit Wein- und Vanillesoße. Die Gemeindebücherei lädt zum beliebten Bücherflohmarkt ein.

Parksituation erschwert

Die Straßensperrung der Kreisstraße 43 zwischen Schönau und Gebüg erschwert in diesem Jahr die Parksituation, weil die Baustelle nicht befahrbar ist und aus Haftungsgründen hier kein Parkraum ausgewiesen werden kann. Der Bürgermeister teilt mit, dass an einigen Stellen der Straße „An der Heilsbach“ am Straßenrand geparkt werden kann. Im Verlauf der Straße wird es eine Wiese – die sogenannte Walzendölle – geben, die als Parkplatz ausgewiesen werden soll, sofern alle Eigentümer zustimmen. Aus Richtung Frankreich besteht Parkmöglichkeit an der Kläranlage.