Dass Mülltonnen von immenser Bedeutung für Bürger sein können, ist nur eine Erkenntnis, die Michael Zwick aus 40 Dienstjahren in der öffentlichen Verwaltung mitnimmt. Dass es dort nicht langweilig wird, ist eine andere. Und: Er gehe nach wie vor gerne zur Arbeit, bekannte der Dahner Verbandsbürgermeister beim Dienstjubiläum am Montag.

Michael Zwick hat selbst dafür gesorgt, dass es ihm in der Verwaltung nicht langweilig wird. 1986 startete er in der Kreisverwaltung Südwestpfalz nach dem Studium an der Verwaltungshochschule in Mayen. Damals gleich in der Baurechtsaufsicht. Eine solche Stelle in einer Rechtsaufsicht, betont er heute, sollte jeder Beamte einmal durchlaufen haben – um die Außenwirkung von Verwaltungshandeln zu erleben. Die gab es damals reichlich, wurden in jener Zeit nicht nur viele Windkraftanlagen errichtet, sondern etliche illegal gebaute Wochenendhäuser unter die Lupe genommen. „Sehr konfliktträchtig“, blickt Zwick zurück.

Damals ahnte er freilich nicht, dass es später noch dicker kommen würde: bei der Umsetzung eines neuen Abfallwirtschaftskonzeptes 2015, das für viel Aufregung bei Bürgern sorgte, für emotionale Infoveranstaltungen im Kreis und für massive Kritik an den Verwaltungsmitarbeitern. Das verantwortete er als Leiter der Umweltabteilung – seine nervenaufreibendste Aufgabe, wie er sagt. Dabei werde dieses Konzept heute von vielen Kommunen im Land in ähnlicher Weise umgesetzt.

Um Facebook bis heute einen Bogen gemacht

Zwischen Bau und Umwelt lagen 14 Jahre mit tiefen Einblicken in die Kreisentwicklung: als Referent des damaligen Landrates Hans Jörg Duppré und als Pressesprecher der Kreisverwaltung. Damals wurde noch mehr gesprochen denn gemailt, getippt oder gewischt – soziale Medien waren da noch kein Thema, bemerkt die heutige Landrätin Susanne Ganster beim Blick zurück. Gefehlt haben diese dem Kreissprecher Michael Zwick auch gar nicht. Damals wie heute bewertet er das persönliche Gespräch höher als ein schriftliches Kurz-Statement. Und um Facebook macht der 59-Jährige weiterhin einen Bogen. Für ihn gilt: direkter Kontakt, direktes Miteinander ohne lange Umwege. Ob in der Verwaltung oder in der Freizeit beim Wandern.

Mit allen wesentlichen Themen des Kreises habe Michael Zwick sich vertraut gemacht, stellt die Landrätin fest. Wissen, das ihm heute in der Zusammenarbeit mit dem Kreis zugute kommt, denn seit 2017 ist Zwick in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland als Verbandsbürgermeister für die CDU im Amt. Wie Kommunen ticken, hat er jedoch auch in seiner langjährigen ehrenamtlichen Arbeit als Mitglied im Verbandsgemeinderat und als Ortsbürgermeister in seinem Heimatort Bruchweiler-Bärenbach gelernt.

Ein runder Geburtstag steht auch noch an

Kein Tag wie der andere, keine Begegnung wie die andere, keine Beschwerde wie die andere. In 40 Arbeitsjahren sammelt sich so manches an. Auf die Anekdotensammlung hat Zwick bei seiner Ehrung im Kreise von Kollegen und Bürgermeistern am Montag freilich nicht zurückgegriffen. Das könnte am 1. August anders sein. Denn dann werden er und seine Weggefährten sich in einem anderen Rahmen wieder sehen: bei seiner Geburtstagsfeier zum 60. in seinem Heimatort, bei seinem Sportverein. Da dürfte dann auch über die Arbeit gesprochen werden. Und sicher nicht nur über bedeutungsschwere Mülltonnen.