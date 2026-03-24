Da Markus Ringhof von der Wählergruppe Zwick umgezogen ist, darf er sein Mandat im Stadtrat nicht fortführen.

Die Wählergruppe Zwick hat den nächsten noch nicht berufenen Bewerber zum Stadtrat ins Rennen geschickt. So wurde Michael Zobeley vor der jüngsten Dahner Stadtratsitzung von Stadtbürgermeister Holger Zwick ( Freie Wähler) als Ratsmitglied verpflichtet.

Bereits in der letzten Sitzung schickte die Wählergruppe Zwick einen Nachrücker in den Stadtrat, weil Stephan Oberhauser zurücktrat. Oberhauser, der beispielsweise das Pater-Ingbert-Naab-Gedenkjahr 2025 organisierte, übernahm im November des Jahres 2023 von Michael Zobeley die Funktion des zweiten Stadtbeigeordneten.

Der leidenschaftliche nebenberufliche Musiker Zobeley gehörte dem Dahner Stadtrat außerdem als gewähltes Mitglied von 2019 bis 2024 an. In der darauffolgenden Legislaturperiode war er zunächst nicht im Rat.