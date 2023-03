Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aus Avia wird am 29. August Esso. Auf diesem Wechsel bei der einzigen Tankstelle in Rodalben beruhen wohl Gerüchte in der Stadt, wonach der jetzige Betreiber aufhört und Kraftstoff in Rodalben teurer wird. „Mit der Umstellung geht kein Preisaufschlag einher“, versichert aber Michael Wagner, der die Tankstelle mittlerweile seit 31 Jahren betreut und sie auch weiterhin führen wird.

Der Wechsel betreffe nicht die Mineralölgesellschaft Minera aus Mannheim. Das Mineralölwerk arbeite allerdings jetzt mit dem Unternehmen Exxon-Mobil zusammen und liefere künftig