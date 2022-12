Nach 16 Jahren verlässt Diakon und Pastoralreferent Michael Ganster die Katholische Pfarrei Heiliger Petrus im Dahner Felsenland in Richtung Speyer.

Ganster wechselt zum 1. Februar in die Personalabteilung des Bistums in Speyer und wird in Zukunft für die Ausbildung und Begleitung der Diakone zuständig sein sowie für die Pfarrer im Ruhestand. Wie er auf Nachfrage mitteilte, ist die Stelle des Pastoralreferenten für Dahn bereits ausgeschrieben, Bewerbungsschluss ist der 13. Januar. „Die Chancen stehen gut, dass hier ein Nachfolger für mich gefunden wird“, so Ganster. Er selbst wird in Dahn wohnen bleiben und kann sich vorstellen, weiterhin in der Pfarrei ehrenamtlich Aufgaben zu übernehmen, wenn dies gewünscht ist.

Die offizielle Verabschiedung findet im Gottesdienst am Sonntag, 29. Januar, um 18 Uhr in Erfweiler statt.