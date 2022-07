Bei seinem Freundschaftstreffen hat der MGV Bruchweiler für den Herbst ein neues Theaterstück angekündigt.

Es war die wohl am meisten mit Beifall aufgenommene Nachricht bei diesem Freundschaftstreffen, zu dem Vereinsmotor Hans Rösch die rund 120 Gäste in der Sängerhalle eingeladen hatte: Die Tradition des Bruchweiler Mundarttheaters erfährt im Herbst nach mehrjähriger Unterbrechung eine Renaissance: „Alles bestens geregelt“, heißt das Lustspiel, das nach sechs Aufführungen in Bruchweiler auch im Otfried-von-Weißenburg-Theater in Dahn aufgeführt wird.

Alles bestens geregelt und gleichermaßen begrüßt von der beschwingt und sommerlich aufgelegten großen Sängerfamilie mit Gästen von „hiwwe und driwwe“ war auch eine zweite Ankündigung: Die weit über die Grenzen des Dahner Tales bekannten MGV-Faschingsveranstaltungen, die in den letzten Jahren Corona-bedingt so sehr vermisst worden waren, feiern im kommenden Jahr wieder fröhliche Urständ.

Hans Rösch will wieder in die Bütt steigen

Und dies im 50. Jahr seit die Männersänger auch diese karnevalistische Tradition begründet hatten und just im 100. Jahr des Männergesangvereins Bruchweiler. Hans Rösch, der 1984 die Faschingsgruppe gegründet hatte, kündigte an, dass er zur Jubiläumsveranstaltung im kommenden Jahr mit seinem Traum-Partner Peter Rutschmann wieder selbst in die Bütt steigen werde.

Die rund 40 aktiven Sänger setzten an diesem Sommertag zwischen den einzelnen Menü-Gängen unter ihrer jungen Dirigentin Eva Kling musikalische Akzente ihres soliden Könnens und erfreuten die große Vereinsfamilie und deren Gäste. Der agile Vorsitzende des Vereins, Stefan Burkhart, strahlte an diesem beschwingten Freundschafts-Treffen („Wir sind unserem hoch verdienten Vereins- und Kulturförderer Hans Rösch zu großer Dankbarkeit verpflichtet“) über das ganze Gesicht, denn auch die anderen Beiträge des Rahmenprogramms standen auf hohem Niveau.

Mundartverein aus Wingen ist zu Gast

Hans Rösch, der im vergangenen Dezember seinen 80. Geburtstag gefeiert hatte, sorgte mit einem in Karlsruhe lebenden ecuadorianischen Panflötenspieler – er ist ein Freund seines aus Peru stammenden Schwiegersohnes – für einen musikalischen Rahmen von hoher Qualität.

Zwischendurch gab es immer wieder sommerlich Frisches von Vereinschefkoch Horst Gimber und seinen Helfern: auch ein feiner Sinnen-Genuss, verteilt auf mehrere Stunden.

Und wie gesagt: Die Bruchweiler Männersänger mit ihren Abteilungen schauten auch schon immer gerne ins nahe Elsass und fanden dort liebe Freunde, die ihrerseits Gleiches in ihrer Tradition lieben und praktizieren. So waren auch der seit 55 Jahren bestehende Mundartverein Wingen mit einer Delegation und ihrem Präsidenten Marcel Lagas vom Sauertal an die Wieslauter gekommen. Beide Theatergruppen sind seit über zehn Jahren kulturelle Partner des Dialekt-Theaters mit Anspruch auf hohe Qualität.

Franz Trapp präsentiert „Pälzer Lyrik“

Einen Glanzpunkt gelebter Pfälzer Mundart setzte dann schließlich in diesem literarischen Mundart-Genre der Alterspräsident der Männersänger Franz Trapp, der in der fast 100-jährigen Vereinsgeschichte 20 Jahre die Geschicke des Vereins leitete, mit „Pälzer Lyrik“ und dem klassisch pfälzischen Wort „Ebbes“.

Humorvoller Höhepunkt des kurzweiligen sonntäglichen Nachmittags, dem neben Ortsbürgermeister Günther Feyock auch alle noch lebenden Bruchweiler Gemeinde-Chefs und der 40 Jahre in Bruchweiler wirkende Pfarrer Benno Preiß beiwohnten, wurde dann schließlich ein unerwartet spontaner Auftritt der vereinseigenen Laienspielgruppe unter Michael Burkhart, der die Lachmuskeln äußerst strapazierte und zugleich das Gesicht ihres Gründers Hans Rösch zum Strahlen brachte.

Infos

Die Termine der Theateraufführungen sind jeweils Freitag/Samstag im Sängerheim des MGV Bruchweiler: 21., 22., 28. und 29. Oktober, 4. und 5. November sowie Freitag, 12. November, im Otfried-von-Weißenburg-Theater in Dahn.