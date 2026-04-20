Das 150. Vereinsjubiläum des Männergesangvereins 1876 Rieschweiler wurde am Samstag in der Pfaffenberghalle ausgiebig gefeiert. Seit 2018 besteht der MGV nicht mehr nur aus einem reinen Männerchor. Aus einer Urlaubsidee heraus wurden die Chorfreunde ins Leben gerufen, die sich vorzugsweise der zeitgenössischen Musik verschrieben haben. Für den Vereinsvorsitzenden Karl-Heinz Schaaf sind die Chorfreunde „die Hoffnung, den Erhalt unseres MGV zu sichern“.

Dem Trend zur zeitgenössischen Musik folgten auch die meisten der sieben Gastchöre, die mit Liedern von Peter Maffay, Simon and Garfunkel und Rosenstolz die 350 Besucher begeisterten. Bei den Feierlichkeiten wurden langjährige Vereinsmitglieder geehrt: Seit 75 Jahren hält Arnold Allspach dem Verein die Treue. Er hat schon den Frauenchor geleitet und war Vize-Chorleiter beim MGV. Auf stolze 65- sowie 50-jährige Vereinsmitgliedschaft dürfen Herbert Sebald und Gerno Mayer zurückblicken. Herbert Scherer ist seit 25 Jahren dabei.