Beim familiär gehaltenen Betriebsfest der Metzgerei Burgard ehrte Firmenchef Valentin Burgard jun. am Sonntag mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für langjährige Betriebstreue: Christoph Bettinger (für 39 Jahre), Evi Mayer (für 35 Jahre) und Reiner Arzt (für 30 Jahre) und für jeweils 20-jährige Betriebszugehörigkeit Angela Costa-Brill, Katharina Burgard-Röhe, Alexander Kett, Anna Koch, Monika Bachmann und Jutta Didion. Für 19 Jahre Olaf Köhler, für 15 Jahre Alexandra Herbruck, für 14 Jahre Patricia Michel sowie für jeweils zehn Jahre Vanessa Boussard und Tatjana Rutz. Eine besondere Anerkennung und Dank erhielt Mechthilde Burgard, die seit 65 im Metzgereibetrieb arbeitet und den Betrieb unterstützt. „Wir möchten uns bei Oma Mechthilde für ihre helfenden Hände bedanken und sie mit einer Sonderehrung überraschen“, so Valentin Burgard jun.. In Anerkennung ihrer langjährigen Dienste bekam sie einen Goldenen Kochlöffel überreicht und eine Turnierschleife mit der Aufschrift „Keine kocht so gut wie Du“!