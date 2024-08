Raus aus dem Verkaufswagen, hinein in den Verkaufsraum. Der Vinninger Metzger Christian Dillmann hat mit seiner Ehefrau Andrea am gestrigen Dienstag in der Hauptstraße 59 die eigene Metzgerei eröffnet.

Verschnaufen war kaum möglich am Eröffnungstag, die Resonanz war groß. Der 36-jährige Dillmann ist Wurst- und Fleischliebhabern auf der gesamten Hackmesserseite bestens bekannt, denn