Eine 250 bis 300 Kilogramm schwere Eisenplatte, die Abdeckplatte eines Straßeneinlaufs, ist in der Kleinsteinhausener Friedhofstraße gestohlen worden, ebenso die Metallregenrinne der Leichenhalle. Wie die Polizei mitteilt, liegt der Tatzeitraum zwischen dem 25. April und dem 5. Mai. Der Wert des entwendeten Metalls dürfte im unteren vierstelligen Euro-Bereich liegen. Womöglich hat ein weißer Pritschenwagen etwas mit den Diebstählen zu tun. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 36915399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.