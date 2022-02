Vier Wochen lang wird in der Höhenstraße die Geschwindigkeit des Durchgangsverkehrs gemessen. So lange bleibt dort eine ausgeliehene Messanlage. Anhand der in dieser Zeit gemessenen Daten soll sich herausstellen, ob sich eine solche Anlage auf die im Ort gefahrenen Geschwindigkeiten auswirkt. Der Gemeinderat hatte die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage zu Jahresbeginn diskutiert. Bürgermeister Christian Plagemann erhofft sich davon eine Reduzierung der Geschwindigkeit des Durchgangsverkehrs, der unter anderem Schulkinder an den Haltestellen gefährde. Es geht um eine Anlage, die Geschwindigkeiten misst, anzeigt und speichert. Das hierfür vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land empfohlene Gerät kostet, bis es montiert ist, rund 2060 Euro. Auf Anregung von Ratsmitglied Florian Blinn wurde nun ein solches Gerät zunächst vom Ordnungsamt ausgeliehen und an der dafür vorgesehenen Stelle montiert.