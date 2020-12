Die Messdiener der Pfarrei Heiliger Wendelinus Trulben sammeln bis zum Heiligen Abend Spenden für die Mary’s Meals-Stiftung. In den großen Kirchen der Pfarrei, in Eppenbrunn, Trulben, Vinningen und Niedersimten, sind am Eingang Sammeltassen bereitgestellt. Wer möchte, kann die Spende auch bis zum 23. Dezember an Werktagen von 15 bis 16 Uhr im Pfarrheim Vinningen abgeben.

Unter dem Motto „Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung und genug zu essen“ sammelt die Stiftung Spenden, um bedürftige Kinder weltweit mit einer gesunden Mahlzeit in der Schule zu versorgen. Etwa 64 Millionen an Hunger leidender Kinder gehen nicht zur Schule. Um zu überleben, müssen sie arbeiten oder betteln. Selbst wenn sie es bis ins Klassenzimmer schaffen, können sie sich aufgrund ihres Hungers oft nicht konzentrieren. Von jedem Euro, der gespendet wird, gehen mindestens 93 Cent an karitative Zwecke. Mit 18,30 Euro kann ein Kind ein ganzes Schuljahr ernährt werden.

Info