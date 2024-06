Die Gründung einer Jugendfeuerwehr in der neu installierten Löscheinheit war ein Tag der Freude, der Ehre und des gemeinsamen Feierns.

In der Gemeinde Merzalben ist die erste Jugendfeuerwehr gegründet worden, ein Ereignis, das die Einwohner mit Freude und Stolz erfüllt. Die Gründung markiert einen wichtigen Schritt für die Feuerwehr im Dorf, die nun auf die Unterstützung junger Mitglieder bauen kann. Wehrführer Jürgen Assel betonte die Bedeutung dieses Tages für die Gemeinde und würdigte die Rolle des Ortsbürgermeisters Michael Köhler, dessen engagierte Unterstützung entscheidend war: „Ohne seine Initiative und seinen Einsatz gäbe es heute diese neue Feuerwehreinheit in Merzalben nicht; ebenso wenig eine Jugendfeuerwehr.“

Die neue Jugendfeuerwehr bildet die dritte Säule neben der Aktivenabteilung und dem Förderverein. Mit Mark Knight wurde bereits ein Jugendwart ernannt und die Unterstützung durch den stellvertretenden Wehrführer Florian Kuchenbrod sichere die zukunftsfähige Ausbildung der Jugendlichen. Assel äußerte seine Vorfreude darauf, die Jugendlichen später in den aktiven Dienst übernehmen zu können und unterstrich, dass auch diejenigen, die diesen Schritt nicht gehen, wertvolle Erfahrungen sammeln würden.

Gründung eine Herausforderung

In Zeiten von sozialer Distanz und ehrenamtlicher Ermüdung sei die Gründung der Jugendwehr mit Sicherheit eine Herausforderung, resümierte die erste Beigeordnete Kerstin Gütermann in Vertretung des erkrankten Ortsbürgermeisters. Dass es trotzdem geschafft wurde, gelte als ein wichtiges Zeichen und ein tolles Signal, befand die Kommunalpolitikerin. Sie signalisierte, dass die Gemeinde allzeit als Ansprechpartner mit offenem Ohr für die Feuerwehranliegen bereitstehe.

Benjamin Helfrich, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde-Feuerwehr, zeigte sich glücklich über die Gründung einer Jugendfeuerwehr in so kurzer Zeit, denn die Neugründung der Löscheinheit fand erst im Januar statt. Sechs Mädchen und Jungen – nämlich Elia, Samuel, Finija, Hannah, Robin und Paula – bilden das Gerüst für die spätere aktive Arbeit der Löscheinheit; sie sei die erste Jugendfeuerwehr in Merzalben, die jemals gegründet wurde. „Als Wehrleitung sind wir stolz darauf, in jeder Löscheinheit der Verbandsgemeinde Rodalben einen Unterbau durch die Jugend zu haben“, betonte Helfrich.

Kreisjugend hat wieder über 500 Mitglieder

Vom Kreisfeuerwehrverband grüßte der Vorsitzende Werner Oster die neue Löscheinheit und besonders die neugegründete Jugendfeuerwehr. Es sei in der Kreisjugend Südwestpfalz die 49. Gründung und man erreiche damit ein besonderes Ziel, nämlich wieder über 500 Mitglieder vorweisen zu können, informierte Oster. Jugendarbeit sei ein wichtiger Bestandteil in der Gesellschaft und trage zum Erhalt der aktiven Wehr bei, sagte Oster. Die Kreisjugend-Feuerwehrwartin Carmen Schefsky drückte ihre Freude darüber aus, dass sich immer noch junge Menschen finden, die sich der wichtigen Sache, dem sozialen und helfenden Anliegen der Feuerwehr verpflichten.

Die Bedeutung des Ereignisses wurde auch von Bürgermeister Wolfgang Denzer hervorgehoben. Er sprach seine Anerkennung für die rasche Gründung und die damit verbundene Signalwirkung aus. Der stellvertretende Vertreter der Jugendfeuerwehr der Verbandsgemeinde, Stephan Schäfer, bezeichnete die Gründung der Jugendfeuerwehr als Meilenstein und Hoffnungsfaktor für die Zukunft.