Udo Memmer steht weiterhin an der Spitze des SC Hauenstein. In der Jahreshauptversammlung am Freitag fanden sich weitere zehn Mitglieder, darunter aktive Spieler, die im Ausschuss Verantwortung übernehmen. Wie geht’s weiter beim Traditionsclub?

Bereits im Vorfeld der Sitzung, an der rund 50 Mitglieder, darunter fast die komplette erste Mannschaft, teilnahmen, hatte Udo Memmer, der nach dem plötzlichen Tod von Steffi Dums und Christof Kellers