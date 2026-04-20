Das Jugendamt nimmt einer Jugendlichen die Chance auf eine Familie. Hoffentlich hat es dafür gute Gründe.

Eine Südwestpfälzer Familie möchte ein verwaistes Mädchen als Pflegekind aufnehmen. Das Mädchen möchte das auch. Die Gründe, warum das Jugendamt diesen Wunsch ablehnt, sind aus Gründen des Datenschutzes nicht ganz klar – aber hoffentlich schwerwiegender Natur. Denn das Risiko eines Scheiterns steht hier der Chance auf ein neues Zuhause gegenüber.

Es geht nicht um ein kleines Kind, sondern um eine Jugendliche, die ohnehin in wenigen Jahren auf eigenen Beinen stehen wird. Eine stabile Familie, die sie aufnimmt, könnte ihrer Entwicklung enormen Schub geben und ihr Vertrauen in Welt und Menschheit stärken. Die Beteiligten hätten nicht bei Null angefangen, das Mädchen hat bereits viel Zeit bei der Familie verbracht, inklusive ganzer Ferienwochen. Alle wussten bestmöglich, worauf sie sich einlassen wollten.

Ja, vielleicht wäre es schief gegangen. Der Versuch einer Aufnahme hätte im Alltag scheitern können und das Mädchen erneut in staatliche Obhut gemusst. Das wäre schlimm gewesen. Stattdessen hat die Behörde entschieden, den Versuch nicht zu wagen. Sicherlich hatten die Mitarbeiter dabei das Wohl der Schutzbefohlenen im Sinn. Doch für das Mädchen war es vermutlich die letzte Chance auf eine eigene Familie in ihrer Jugend.