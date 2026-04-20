Südwestpfalz Meinung: Gründe des Jugendamts müssen schwer wiegen

Redakteurin Meike Frank
Redakteurin Meike Frank

Das Jugendamt nimmt einer Jugendlichen die Chance auf eine Familie. Hoffentlich hat es dafür gute Gründe.

Eine Südwestpfälzer Familie möchte ein verwaistes Mädchen als Pflegekind aufnehmen. Das Mädchen möchte das auch. Die Gründe, warum das Jugendamt diesen Wunsch ablehnt, sind aus Gründen des Datenschutzes nicht ganz klar – aber hoffentlich schwerwiegender Natur. Denn das Risiko eines Scheiterns steht hier der Chance auf ein neues Zuhause gegenüber.

Es geht nicht um ein kleines Kind, sondern um eine Jugendliche, die ohnehin in wenigen Jahren auf eigenen Beinen stehen wird. Eine stabile Familie, die sie aufnimmt, könnte ihrer Entwicklung enormen Schub geben und ihr Vertrauen in Welt und Menschheit stärken. Die Beteiligten hätten nicht bei Null angefangen, das Mädchen hat bereits viel Zeit bei der Familie verbracht, inklusive ganzer Ferienwochen. Alle wussten bestmöglich, worauf sie sich einlassen wollten.

Ja, vielleicht wäre es schief gegangen. Der Versuch einer Aufnahme hätte im Alltag scheitern können und das Mädchen erneut in staatliche Obhut gemusst. Das wäre schlimm gewesen. Stattdessen hat die Behörde entschieden, den Versuch nicht zu wagen. Sicherlich hatten die Mitarbeiter dabei das Wohl der Schutzbefohlenen im Sinn. Doch für das Mädchen war es vermutlich die letzte Chance auf eine eigene Familie in ihrer Jugend.

Weitere Artikel
Das verwaiste Mädchen habe in die Südwestpfälzer Familie Vertrauen gefasst und sich wohlgefühlt, sagt die Mutter.
Südwestpfalz

RHEINPFALZ Plus Artikel
Vorwürfe ans Jugendamt: Wie der Traum einer Familie vom Pflegekind platzt

Mehr zum Thema
Landkreis Südwestpfalz Alle Themen
Stierkopf und St. Pirmin: Die Wahrzeichen von Pirmasens zieren auch den neuen Newsletter der RHEINPFALZ

Kennen Sie schon unseren Pirmasens-Newsletter?

Der Name ist Programm: „PS Exklusiv“ versorgt Sie mit ausgewählten Nachrichten und Hintergründen. Sie werden von der Leitung der Pirmasenser Lokalredaktion aus erster Hand informiert. Mal augenzwinkernd, mal ironisch oder knallhart kommentiert, aber immer exklusiv: aus Pirmasens für Pirmasens und die Südwestpfalz.

Jetzt für den Newsletter anmelden
Jetzt für den Newsletter anmelden

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x