Der Bau des Mehrgenerationenplatzes in Maßweiler rückt noch einen Schritt näher. Der Gemeinderat hat nun entschieden, welche Geräte gekauft werden sollen.

Der Mehrgenerationenplatz soll in Maßweiler auf der Wiese oberhalb der katholischen Kirche entstehen. Bernd Edinger vom gleichnamigen Architekturbüro in Kaiserslautern stellte dem Ortsgemeinderat die Planung – diese orientiert sich an einem Konzept des Maßweilerer Planers Franz Pfeifer – vor. Bei der Planung waren auch Vertreterinnen von Kita und Grundschule mit im Boot. Auf diese Weise sollten die Bedürfnisse und Vorlieben der Kinder im Ort berücksichtigte und in den Plan eingearbeitet werden.

Vorgesehen ist ein Rundweg mit verschiedenen Stationen für unterschiedliche Altersgruppen. Der Platz soll seinem Namen gerecht werden und ein Treffpunkt für alle Generationen sein, betonte Ortsbürgermeister Herbert Semmet (CDU). Auf Nachfrage erklärte er, dass man sich mit der Kirche über die Nutzung des Geländes grundsätzlich einig sei, die vertragliche Regelung jedoch noch ausstehe. Da die Regelung kein Problem darstelle, soll die Planung vorangetrieben werden.

Spielgeräte nach Altersgruppe gebündelt

Die Gemeinde hatte lange auf Fördergelder warten müssen. Nun ermöglichen Zuschüsse aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes in Höhe von 14.000 Euro sowie 62.000 Euro aus dem rheinland-pfälzischen Investitionsstock den Einstieg in die Umsetzung des Projekts.

Der Mehrgenerationenplatz entsteht auf einer Fläche von 1064 Quadratmetern. Der Zugang liegt hinter dem Bauhof der Gemeinde. Der Rundweg wird als Kiesweg mit wassergebundener Decke angelegt. Bestehende Bäume bleiben erhalten, weitere werden gepflanzt – unter anderem als künftige Schattenspender in zentraler Lage.

Die Spielgeräte sind nach Altersgruppen gebündelt; zudem werden mehrere Bänke aufgestellt. In der Mitte des Areals ist eine Rundbank um einen Baum vorgesehen, weitere Sitzgelegenheiten – teils mit, teils ohne Lehne – stehen an verschiedenen Punkten, um Platz und Spielbereiche gut überblicken zu können.

Blick auf die geplante Streuobstwiese

Geplant ist unter anderem ein Sandkasten, der von einer versetzten Steinmauer eingefasst werden soll. Die Mauer soll zugleich als Sitzgelegenheit dienen. Das hierfür benötigte Rondell ist bereits vorhanden und lagert derzeit bei der Feuerwehr. Das Gefälle des Geländes wird für eine Hangrutsche genutzt. Für Kleinkinder wird eine passende Spielkombination angeschafft.

Aus Gesprächen mit Schule und Kita sei der Wunsch nach einer Doppelschaukel besonders deutlich geworden, ergänzte Edinger. Diese sowie eine Nestschaukel werden installiert. Zur Förderung der Motorik werden Holzstämme ausgelegt, über die balanciert werden kann. Für Erwachsene sind Fitnessgeräte geplant, mit denen Arme und Beine trainiert werden können.

Im Zentrum, umgeben vom Rundweg, sind der Motorik-Parcours, ein Tischkicker, die Doppelschaukel, der Sandkasten mit Sonnensegel sowie zwei Fitnessstationen für Seniorinnen und Senioren vorgesehen. Im Außenring beginnt die Abfolge mit der Hangrutsche. Es folgt der Bereich für die Allerkleinsten, an den sich ein Aufenthaltsbereich mit Pergola anschließt. Von dort soll der Blick auf die geplante Streuobstwiese möglich sein. Edinger wies zudem auf einen Hinweis aus den Reihen der SPD hin: Beim Dorffest im August müsse die Nutzung des Platzes so abgestimmt werden, dass es keine Überschneidungen gibt.