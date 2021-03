Der Bund fördert das Mehrgenerationenhaus in Waldfischbach-Burgalben in diesem Jahr mit 40.000 Euro. Das hat die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner berichtet. „Entgegen anders lautender Befürchtungen stehen damit Kürzungen der Förderung nicht mehr zur Diskussion“, so Glöckner.

Von 2017 bis einschließlich 2019 wurden die Mehrgenerationenhäuser laut Glöckner bundesweit mit insgesamt 17,5 Millionen Euro gefördert – 30.000 Euro pro Haus und Jahr. Das betraf auch das Haus am Bahnhof in Waldfischbach-Burgalben. Vergangenes Jahr beschloss der Bundestag eine Erhöhung um 5,45 Millionen auf 22,95 Millionen Euro. Damit wurden die Zuschüsse für die einzelnen Häuser auf 40.000 Euro angehoben, so Glöckner. Die Fördermittel wurden der Bundestagsabgeordneten zufolge im Bundeshaushalt 2021 festgehalten, sodass 40.000 Euro in diesem Jahr auch nach Waldfischbach-Burgalben gehen.

Für 2022 habe das Bundesfamilienministerium bereits Mittel im Haushalt angemeldet. Wie Glöckner mitteilte, sei es ihr ein wichtiges Anliegen, dass das Haus in Waldfischbach-Burgalben weiterhin genug Geld hat.