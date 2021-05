Auf dem früheren Spielplatz „Am Rappenteich“ soll ein Mehrfamilienhaus gebaut werden. Aktuell liegt noch kein Angebot eines Investors vor, aber bei der Bauabteilung herrscht Zuversicht, das Vorhaben umsetzen zu können.

Der Spielplatz war schon lange in die Bedeutungslosigkeit abgedriftet. Inzwischen wohnt zumeist die ältere Generation in diesem Viertel. Junge Familien ziehen überwiegend auf den Neuhof. Als sich der Stadtrat in den Jahren 2017/18 dazu durchrang, nicht mehr gebrauchte oder nur noch selten in Anspruch genommene Spielplätze abzubauen und dafür verbleibende mit mehr Qualität auszustatten, kam das Aus für den Spielplatz „Am Rappenteich“.

Mangel an Bauland

Im vergangenen Jahr beschloss der Stadtrat, die Fläche als künftiges Baugelände zu veräußern. Es sollte „als Ganzes“ verkauft werden zum Zweck, es mit einem oder mehreren Mehrfamilienhäusern zu bebauen. Weil in Rodalben enormer Mangel an Bauland herrscht, kam diese Umnutzung der Stadt gerade sehr gelegen.

Die Ausschreibung beziffert die Grundstücksgröße auf 4527 Quadratmeter. Den Kaufpreis legt sie auf 339.525 Euro fest. Verkauft wird das Gelände unerschlossen. Vom Investor erwartet die Stadt eine Entwurfsplanung und Finanzierungsbestätigung. Das Bauprojekt soll – nichtöffentlich – dem Stadtrat vorgestellt werden. Gebaut werden muss innerhalb von fünf Jahren nach der notariellen Vertragsunterschrift.

Topographie als Herausforderung

Hier zu bauen, sei nicht einfach, räumt Siegfried Werstler ein, Fachbereichsleiter bei der Bauabteilung der VG-Verwaltung, doch seien schwierige Umstände inzwischen geklärt. Anfangs, sagt Werstler, sei beabsichtigt gewesen, die Gesamtfläche in einzelne Bauplätze aufzuteilen. Die topographischen Gegebenheiten nennt er „schwierig“. Denn das Gelände liege auf der einen Seite vier Meter über der Straße Am Rappenteich, auf der anderen Seite – hinter Böschungen – sieben Meter unterhalb der Fichtenstraße und der Straße Am Hilschberg. Nur von der Straße Am Rappenteich sei der Anschluss für Wasser- und Kanalleitungen herzustellen. Dazu bedürfe es einer „internen Erschließungsstraße“.

Dieser problematischen Umstände wegen, so Werstler, habe der Stadtrat für den Verkauf des gesamten Areals an einen Käufer entschieden.

Einfacher zu bewerkstelligen seien die baurechtlichen Grundlagen. „Zurzeit besteht für das Gelände noch kein Baurecht“, erklärt Stadtbürgermeister Claus Schäfer, „die Stadt Rodalben wird das Baurecht nach der Unterzeichnung des Kaufvertrags herstellen“. Dies geschehe durch die Änderung des Bebauungsplans und den Eintrag ins Grundbuch. Als Ansprechpartner für Interessenten steht Schäfer selbst zu Verfügung.