Mehrere Straßen in Riedelberg sollen ausgebessert werden. Den Auftrag hat der Rat am Montagabend, 30. Mai, einstimmig vergeben – auf den letzten Drücker.

Bis spätestens Dienstag, 31. Mai, musste der Auftrag an die Firma BST in Bad Schönborn rausgehen. Andernfalls, so Bürgermeister Christian Schwarz, wäre der Preis heraufgesetzt worden. Weil der Rat den Auftrag jedoch noch rechtzeitig vergeben konnte, zahlt Riedelberg nur rund 4200 Euro für die Rissesanierung.

Passieren soll die in der Ringstraße, Luitpoldstraße sowie Fabrikstraße. „Das ist halt ein Flickenteppich. Das ist aber gut, um die Straße eben zu sanieren“, so der Bürgermeister.