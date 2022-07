Wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge in zwei Fällen verurteilte das Pirmasenser Schöffengericht am Donnerstag einen 27-Jährigen zu drei Jahren und einen 37-Jährigen zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis – jeweils zwei Monate mehr als vom Staatsanwalt gefordert.

In der Nacht vom 19. auf den 20. Februar gerieten die beiden Angeklagten aus Baden-Württemberg auf der B10 bei Hinterweidenthal in eine Verkehrskontrolle. Dabei fanden die Beamten im Auto des älteren Mannes in einer Sporttasche über elf Kilo Marihuana, abgepackt in 20 Plastiktüten, die sie wohl in Saarbrücken erworben hatten und weiterverkaufen wollten. Der Jüngere war Beifahrer und hatte in einer Zigarettenschachtel in seiner Jackentasche 0,2 Gramm Kokain dabei.

Außerdem fand die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Älteren 154 Gramm Marihuana, die die beiden laut Anklage gemeinsam verkaufen wollten, eine Feinwaage und 1150 Euro Bargeld. In der Wohnung des Jüngeren wurden 3,7 Gramm Marihuana gefunden.

Die beiden Männer gerieten auf die schiefe Bahn

Nach einem längeren Rechtsgespräch zwischen den Beteiligen legte das Duo ein Geständnis ab und bedauerte seine Taten. Beide hatten eine gute Schulausbildung, bis zu ihrer Inhaftierung gearbeitet, zuletzt in der gleichen Firma. Aber sie waren mit Drogen in Kontakt gekommen und davon abhängig geworden. Der Jüngere ist kokainabhängig und hatte Schulden gemacht, um seine Sucht zu finanzieren. Der Ältere hatte versucht, seiner Mutter im Herkunftsland finanziell zu helfen. Er klagte über Angstzustände infolge von Stress. Beide erkannten, dass sie Hilfe brauchen, um von den Drogen loszukommen.

Das Gericht stellte das Verfahren gegen den Jüngeren wegen Drogenbesitzes aufgrund der geringen Menge an Drogen im Hinblick auf die verbleibenden Anklagepunkte ein. Straferhöhend wirkte bei beiden die erhebliche Menge an Drogen, die verkauft werden sollten. Weil er bereits eine einschlägige Vorstrafe hatte, kassierte der Jüngere eine höhere Strafe. Die Strafen konnten angesichts ihrer Höhe nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden, und die Männer bleiben in Haft. Das Urteil ist rechtskräftig.