In der Südwestpfalz haben im Jahr 2022 mehr Menschen Urlaub gemacht, als noch vor der Corona-Pandemie. Um neue Kunden anzusprechen, soll die Werbung in sozialen Medien verstärkt werden. Ein alter Zopf wird abgeschnitten.

Woran macht man den Erfolg einer Tourismusregion fest? Natürlich am Messbaren, den Gästezahlen. Auch die Südwestpfalztouristik, das touristische Vereinsdach über den Verbandsgemeinden und den beiden Städten in der Südwestpfalz, führt Buch. Die Zahlen des Jahres 2022 sind erfreulich, wie die Geschäftsführerin des Vereins, Michaela Herbort, bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagnachmittag berichtete. Zwischen Januar und November 2022 wurden 550.224 Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben des Kreises und der beiden Städte gezählt. Die Zahlen für Dezember liegen noch nicht vor, Übernachtungen auf Campingplätzen fließen nicht in die Statistik ein.

2019 – im Jahr vor der Corona-Pandemie – waren es 535.880 Übernachtungen. 2021, im zweiten Jahr der Pandemie, waren es nur 363.611. „Wegen der Pandemie sind die Zahlen nur wenig vergleichbar“, bemerkte Herbort. Landrätin Susanne Ganster, die Vorsitzende des Vereins, sagte angesichts der Zahlen, dass „schwierige Zeiten hinter unserem Tourismus liegen. Wir sind mit einem blauen Auge durch die Krise gekommen“.

Durchschnittlich längere Aufenthalte

Auch die Zahl der Gäste dürfte 2022 über der des Jahres 2019 liegen. Und die durchschnittliche Dauer des Aufenthalts hat sich erhöht. Lag sie 2019 pro Gast noch bei 2,45 Übernachtungen, so waren es – ohne den Dezember – 2022 bereits 2,55. Immer mehr Gäste buchen ihren Aufenthalt in der Südwestpfalz online über das Internet-Buchungssystem Deskline. 5537 waren es 2022, eine Verdoppelung im Vergleich zu 2019. Rund 170.000 Euro Umsatz werden über das System generiert. „Über 100 Betriebe nehmen mittlerweile an Deskline teil, die Leistungserbringer haben keine Probleme damit“, sagte Herbort erfreut.

Die Nachfrage nach Prospektmaterial ist nach wie vor groß, obwohl vieles auch online abrufbar ist. Gerade bei den Messen in jüngster Zeit sei die Nachfrage sehr groß gewesen. „Die Prospekte haben nicht gereicht, der Zuspruch war enorm“, sagte Herbort mit Blick auf die Stuttgarter Messe CMT. Solange es die Nachfrage erforderlich mache, werde man die Prospekte in gedruckter Form bereithalten, betonte Ganster.

Prospekte werden neu aufgelegt

Dafür nimmt der Verein auch viel Geld in die Hand. 175.000 Euro sind im Etat 2023 für Printprodukte vorgesehen. Gerade ist die Radkarte Südwestpfalz in einer aktualisierten Auflage von 50.000 Exemplaren erschienen, das Jahresprogramm der Südwestpfalz-Gästeführer ist im Druck, 15.000 Exemplare wurden in Auftrag gegeben. Neu ist eine 5000 Exemplare umfassende Broschüre zur Verbindungsroute des Pfälzer Jakobswegs. Der Weg war im vergangenen Jahr von Udo Bölts neu ausgeschildert worden. Am teuersten wird das Südwestpfalz-Magazin für 75.000 Euro, außerdem werden die Kindererlebnisbroschüre, das Unterkunftsverzeichnis und die Tagesausflugstipps neu aufgelegt.

Deutlich intensivieren will die Südwestpfalz Touristik ihre Onlineaktivitäten. Die Überarbeitung der Homepage ist mit 15.000 Euro veranschlagt. Es gibt auch einen Etatansatz für den Bereich der sozialen Medien. Gansters Vorschlag, auf Minijob-Basis jemanden anzustellen, der die Plattformen Facebook und Instagram bespielt, wurde von der Mitgliederversammlung angenommen.

Gemeinsame Strukturen schaffen

Die sozialen Medien stehen für einen neuen Weg, von einem alten Zopf wird sich die Südwestpfalz Touristik trennen. Die Auszeichnung „Gastliches Haus“ soll es vorerst nicht mehr geben. Der Aufwand für den Wettbewerb sei zu hoch, der Nutzen eher gering. „Die Leute schauen mehr auf die Sterneklassifizierung“, sagte Hans Kupper, Hotelier aus Eppenbrunn.

Der Landkreis Südwestpfalz wird vom Land finanziell gefördert, um seine touristischen Strukturen im Sinne eines Tourismus-Service-Centers weiterzuentwickeln. „Wir wollen unsere Kräfte in gemeinsamen Strukturen bündeln“, nannte Ganster das Ziel. Das Dahner Felsenland als der touristische Motor der Südwestpfalz wird zunächst nicht Teil des Prozesses sein. „Das Dahner Felsenland erfüllt diese Kriterien schon. Es wird unseren Prozess aber begleiten“, sagte die Landrätin.