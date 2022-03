Mehr Unfälle und Tote, aber insgesamt weniger Verletzte: Die Pirmasenser Polizei zieht für 2021 eine gemischte Bilanz der Unfallentwicklung im Landkreis. Vor allem die Verdopplung der Unfalltoten trübt die Statistik. Erfreulich ist nur, dass generell die Anzahl der Verletzten über Jahre hinweg sinkt.

Vor fünf Jahren noch wurden jedes Jahr fast 100 Schwerverletzte bei Unfällen im Landkreis gezählt. Diese Zahl hat sich inzwischen fast halbiert auf 58. Auch bei den Leichtverletzten konnte ein deutlicher und vor allem stetiger Rückgang vermeldet werden von fast 400 im Jahr 2017 auf nun 246 im vergangenen Jahr. Allerdings stieg die Anzahl der Todesopfer von drei auf nun sechs.

Zu wenig Abstand und Raserei sind weiterhin Hauptursachen von Unfällen. Dazu kommt noch Wenden und Rückwärtsfahren als eine häufige Ursache für einen Crash.

Weniger Unfälle mit jungen Fahrern

Insgesamt ist die Anzahl der Unfälle im Kreis von 2264 (2020) auf 2527 im vergangenen Jahr gestiegen. Dabei beleuchtet die Polizei in ihrer Statistik immer auch besondere Gruppen von Verkehrsteilnehmern. Beispielsweise junge Fahrer, worunter Autofahrer im Alter von 18 bis 24 Jahren fallen, die gemeinhin als unvorsichtig, ungeübt und risikofreudiger als ältere Autofahrer gelten. Deren Unfallzahl ist aber auch seit Jahren rückläufig im Landkreis. 607 Unfälle mit jungen Fahrern waren es noch 2017. Im vergangenen Jahr waren es noch 446, wobei in 369 Fällen der junge Fahrer auch der Unfallverursacher war, was ein hoher Anteil ist. Die meisten Unfälle dieser Altersgruppe wurden durch Raserei verursacht.

Eine weitere Bevölkerungsgruppe, die öfter einen Unfall verursacht als der Rest, sind die Senioren, zu der die Polizei alle ab 65 Jahren zählt. Hier ist es nicht die Raserei, sondern der Rangierunfall auf Parkplätzen, die jeden dritten Seniorenunfall verursacht. 420 Unfälle wurden insgesamt von Senioren verursacht und damit 13 Prozent mehr als im Jahr 2020, wofür die Polizei keine klare Erklärung hat. Die allgemeine Zunahme des Straßenverkehrs und die damit steigenden Anforderungen an ältere Autofahrer könnte ein Grund sein, mutmaßt die Pirmasenser Polizei in ihrem Jahresbericht.

Weniger Unfälle mit Motorrad und Fahrrad

Einen erfreulichen Rückgang um ein Viertel zeigt die Statistik bei den Motorradfahrern. 66 Unfälle mit Motorradfahrern, die in drei Viertel der Fälle auch die Verursacher gewesen sein sollen, wurden 2021 im Landkreis verzeichnet. Zwei der insgesamt sechs Verkehrstoten waren mit dem Motorrad unterwegs. Von den 66 Unfällen entfielen mehr als die Hälfte, genau 39, auf so genannte Alleinunfälle, bei denen kein anderer Verkehrsteilnehmer am Unfall beteiligt war. Meist waren die Motorräder zu schnell unterwegs.

Trotz des Fahrradbooms in der Region konnte im vergangenen Jahr ein deutlicher Rückgang der Unfälle mit diesem Verkehrsmittel verzeichnet werden. 36 Unfälle mit Fahrrädern wurden 2021 gezählt, was 42 Prozent weniger als im Vorjahr sind. 37 Radfahrer wurden dabei verletzt, 14 davon schwer und einer tödlich. Zu den Ursachen macht die Polizei in ihrem Jahresbericht keine Angaben.

Alkohol oder Drogen am Steuer ist weiterhin ein häufiges Delikt, das die Polizei bei Kontrollen feststellen muss. 339 Autofahrer wurden im vergangenen Jahr betrunken oder unter Drogen aus dem Verkehr gezogen. In weiteren 104 Fällen konnten die Beamten noch vor dem Antritt der Fahrt den Betrunkenen daran hindern.