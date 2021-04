Die Verwirrung um die zusätzlichen Impftermine zeigt: Es gibt viele Impfwillige, aber eine wenig transparente Strategie.

Zunächst: Auch die Medien müssen sich hin und wieder an die eigene Nase fassen, bevor sie andere kritisieren. Denn Leser haben auch uns kritisiert – dafür, dass es keine Informationen darüber gab, wie der Weg zu einem der zusätzlichen Impftermine verläuft. Zu Recht: Ein Hinweis auf die zentrale Vergabe hätte manchem Bürger Aufwand und dem Impfzentrum Diskussionen erspart.

Unklar bleibt dennoch für viele, nach welchen Kriterien die Termine vergeben werden – und wann. So einige kennen jemanden, der sich angemeldet und bereits kurz darauf zum Termin geladen wurde. Andere warten seit Wochen auf einen Termin, obwohl sie durch ihre Vorerkrankung einem besonderen Risiko ausgesetzt sind. So ergeht es etwa einem 71-Jährigen aus dem Landkreis, der sich gestern bei uns gemeldet hat. Anfang März hat sich der an Leukämie erkrankte Mann registrieren lassen. Doch einen Termin hat er, trotz Nachfrage, bisher nicht erhalten. Warum nicht?