In Höheinöd schreitet das Repowering der ersten Windkraftanlagen voran: Die drei bisherigen Räder sind gesprengt, zwei größere Anlagen werden in den kommenden Monaten errichtet.

Parallel dazu nimmt ein weiteres Projekt zur Gewinnung regenerativer Energie eine wichtige Hürde. Die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben hat den Flächennutzungsplan geändert, um die Freiflächen-Photovoltaik in der Höheinöder Gemarkung auszuweiten.

Geplant ist die Nutzung zweier Areale für Solarstrom. Die nördlich gelegene Fläche umfasst 18 Hektar, die kleinere Fläche im Süden 5,6 Hektar. Insgesamt entstehen damit 23,6 Hektar, die künftig der Energiegewinnung aus der Sonne dienen.