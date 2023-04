Im März hatten Christoph Arnold vom beauftragen Ingenieurbüro ak(plan) aus Pirmasens und Wolfgang Naumann vom für die Gebäudetechnik zuständigen Büro Urban Lambrecht aus Kaiserslautern die Vorschläge der Architekten und des Fachplaners für die Gebäudetechnik vorgestellt. Die Fragen, die dabei aufgetaucht waren, wurden nun – soweit möglich – vor den finalen Entscheidungen beantwortet. Der neue Kindergarten mit Hort wird 95 Kindern Platz bieten, und im Rat geht man von Kosten von mindestens fünf Millionen Euro aus.

Angesichts der Millioneninvestitionen, die die Gemeinde zu stemmen hat, stellte Ratsmitglied Andreas Schmitt (SPD) noch mal grundsätzlich die Frage, ob die Investition in dieser Höhe wirklich sein müsse, ob wirklich ein zweistöckiger Bau notwendig sei und ob die Gemeinde sich das leisten könne. Der Kindergarten sei eine Pflichtaufgabe der Gemeinde, die Grundschule braucht mehr Platz, und es gelten neue Betreuungsvorschriften seitens des Landes, die die Gemeinde baulich und damit finanziell tragen müsse.

15.000 Euro Stromkosten pro Jahr

Ortsbürgermeister Michael Schmitt (CDU) informierte, dass vom Kreis 900.000 Euro Zuschuss sicher fließen werden. Unsicher sei nur, wie die fließen, ob als Einmalzahlung oder verteilt auf mehrere Jahre. Klar sei auch, dass das Land 200.000 Euro Zuschuss zahlt. Das Landesjugendamt hatte festgestellt, dass der Kindergarten in den vergangenen 20 Jahren 75 Plätze als höchste Zahl genehmigt bekommen hatte. 95 Plätze entstehen, macht 20 neue Plätze die mit jeweils 10.000 Euro bezuschusst werden.

Schmitt resümierte, dass der aktuelle Kindergarten etwa 10.000 Liter Heizöl im Schnitt pro Jahr benötigt. Kosten und Heizölbedarf sind gestiegen. Enorm gestiegen sind die Ausgaben für Strom. 2020 zahlte die Gemeinde noch 2866 Euro für den Strom, den der Kindergarten verbraucht. Aktuell seien die Vorauszahlungen so berechnet, dass die Gemeinde knapp 15.000 Euro Stromkosten pro Jahr im Kindergarten hat, informierte Schmitt.

Es gebe verschiedene Gründe für die Entwicklung. Zum einen die stark steigenden Energiepreise. Dazu hat die Gemeinde Container zur Erweiterung des Kindergartens für die Übergangsphase aufgestellt. Diese seien zwar gedämmt, aber nicht vergleichbar mit einem richtigen Gebäude. Zudem wurde ein Konvektomat für die Küche angeschafft, und der brauche erheblich Strom.

92 Solarmodule auf dem Dach

Der neue Kindergarten soll mit 92 Solarmodulen belegt werden, die im Schnitt 37.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen sollen. Teils zur Eigennutzung, teils soll eingespeist werden. Etwa 40 Prozent des künftigen Strombedarfs des Kindergartens, überschlug Naumann, können über die Photovoltaikanlage gewonnen werden.

Schmitt hatte sich mit der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland in Verbindung gesetzt. In Dahn steht der neueste Kindergarten im Landkreis. Auch der verfügt über einen Aufzug. Baubeginn sei für diesen Kindergarten vor drei Jahren gewesen. Die Kosten waren auf fünf Millionen Euro geschätzt worden. Gekostet habe er sieben Millionen Euro, sagte Schmitt. Arnold ergänzte, dass im ersten Quartal 2023 der Baupreisindex wieder um 4,1 Prozent gestiegen sei. Deshalb sei es derzeit nicht möglich, realistische Schätzungen abzugeben, was der Kindergarten in Weselberg kosten wird. Was Folgekosten anbelangt, gibt es in Dahn erste Erfahrungswerte. Die notwendige Wartung des Aufzugs kostet etwa jährlich 1000 Euro.

Rat will zweistöckigen Bau

Der Rat überraschte mit seiner Mehrheitsentscheidung sogar die Architekten: Es wird zweistöckig gebaut. Die Architekten hatten in der vergangenen Ratssitzung eine Variante vorgeschlagen, bei der in der zweiten Etage zunächst geplanter umbauter Raum vorerst weggelassen wird, um Kosten zu sparen. Der Kindergarten sollte so gebaut werden, dass er genau den aktuellen Platzbedarf erfüllt, aber erweitert werden kann. Nach Rücksprache mit der Kindergartenleitung und dem Team sei deutlich geworden, dass mehr Raum gut wäre, weil zu erwarten ist, dass die Angebote im Kindergarten – denkbar sei der Einsatz von Logopäden – noch ausgeweitet werden müsse. Deshalb soll im zweiten Stock ein 112 Quadratmeter großes Raumangebot zur vorgeschlagenen Minimallösung dazukommen. Geschätzte Mehrkosten: 200.000 Euro.

Ratsmitglied Michael Schneider (FWG) hatte in der vergangenen Ratssitzung aus ökologischen Gründen bei seinen Ratskollegen nachdrücklich darum gebeten, sich für die Holzständerbauweise und gegen Beton zu entscheiden. Letztlich folgte niemand Schneiders Bitte. Der Rat entschied sich mehrheitlich für die Massivbauweise, die aus Architektensicht bei einem Kindergarten Vorteile habe. Als Kompromiss legte man fest, dass bei der Innenausstattung dem Thema Holz mehr Gewicht gegeben wird.

„Ich verstehe hier nichts mehr und bin mir sicher, dass es mindestens der Hälfte des Rates so geht“, sagte Ratsmitglied Lothar Witt (CDU), als es um unzählige technische Detailfragen zu Heizung, Lüftung und ähnlichem ging und sich mancher im Physikunterricht wähnte. Er müsse sich da einfach auf die Fachleute verlassen, sagte Witt. Der Rat entschied sich für die Luft-Wasser-Wärmepumpe, ein zentrales Lüftungssystem und eine dezentrale Warmwasserversorgung.