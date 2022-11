Der Förderverein der Kita Sonnenblume in Obersimten hat eine neue Schrank-Garderobe für die Elefanten- und Mäusegruppe gespendet. Das neue Möbelstück ziert bereits seit einigen Tagen den Eingang. Rund 7000 Euro hat die Garderobe der Kleinsteinhauser MF-Möbelmanufaktur gekostet, berichtet Bürgermeister Thorsten Höh. „Die Wertschöpfung für diese nachhaltige Lösung bleibt lokal“, so Höh.

Die geschlossene Garderobe mit Schränken bietet übersichtlichen Stauraum, wo die Kinder Kleidung und Spielzeug ordentlich aufbewahren können. Zudem entsteht mit der kompakten Lösung an der Wand mehr Platz in der Mitte der Kita. Vor den Gruppenräumen und den Toiletten wurde so auch mehr Platz geschaffen, den die Eltern nutzen, um ihre Kinder morgens zu verabschieden und mittags in Empfang zu nehmen.