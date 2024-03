Wie kann man die Artenvielfalt vor der Haustür fördern? Das erfahren Schüler bei einem deutsch-französischen Pflanzprojekt. Das steckt hinter der Aktion des Biosphärenreservats.

Das deutsch-französische Projekt „Gärten für die Artenvielfalt – Jardiner pour la biodiversité“ setzt sich für die naturnahe Gestaltung von Gärten ein. Deutsche und französische Schüler sollen für gemeinsame Pflanzaktionen begeistert werden. Schulen im Biosphärenreservat Pfälzerwald, insbesondere vierte bis zehnte Klassen, die gerne gemeinsam mit französischen Schülergruppen eine Aktion zum Erhalt der Artenvielfalt im Umkreis ihrer Schule umsetzen wollen, können über das deutsch-französische Projekt „Gärten für die Artenvielfalt“ Unterstützung erhalten. Für eine solche deutsch-französische Begegnung mit gemeinsamem Anpacken eignen sich zum Beispiel Pflanzaktionen, die den Schulgarten um ein Kräuterbeet, eine Hecke oder Obstbäume bereichern. Es können aber auch Insektenhotels gebaut oder Samenkugeln hergestellt werden.

Schulen, die teilnehmen möchten, können sich bis zum 30. April auf der Internetseite pfaelzerwald.de anmelden.

Angebote für Kommunen

Ein weiterer Aufruf des Biosphärenreservats, Flächen naturnah umzugestalten, richtet sich an Kommunen, deren Mitarbeiter und Entscheidungsträger. Das deutsch-französische Biosphären-Team will Kommunen dabei unterstützen, ihr öffentliches Grün fit für den Klimawandel zu machen und dabei attraktiv zu halten.

Wie öffentliche Grünflächen nicht nur schön aussehen, sondern auch wichtige ökologische Funktionen im Hinblick auf Klimaverbesserung und Artenvielfalt erfüllen, zeigt Eva Hofmann von der Gartenakademie Rheinland-Pfalz in ihrem Vortrag „Kommunale Grünflächen – ökologisch schön gepflegt“ am Mittwoch, 13. März, von 14 bis 16 Uhr in der Pfalzakademie in Lambrecht auf.

Um das Thema Gebäudebegrünung geht es am Montag, 25. April, von 14 bis 16 Uhr in der Pfalzakademie in Lambrecht. Besprochen werden die Gestaltungsmöglichkeiten, die Kommunen haben, und wie man mit verschiedenen Herausforderungen bei der Umsetzung umgeht.