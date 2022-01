Die Telekom hat ihre Netze in Steinalben, Höheinöd und Nünschweiler weiter ausgebaut. Damit können dort weitere Haushalte schneller im Netz surfen.

In Steinalben können laut Telekom ab sofort rund 60 weitere Haushalte schneller im Netz surfen. Das maximale Tempo steigt beim Herunterladen auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Insgesamt können jetzt rund 120 Haushalte die schnellen Anschlüsse nutzen. Beim Heraufladen gibt es 40 Mbit/s statt zehn Mbit/s bei einem herkömmlichen VDSL-Anschluss. In Höheinöd können nun rund 330 weitere Haushalte schneller im Netz surfen. Insgesamt können jetzt rund 450 Haushalte die schnellen Anschlüsse nutzen. In Nünschweiler können ab sofort rund 40 weitere Haushalte noch schneller im Netz surfen. Insgesamt können jetzt rund 90 Haushalte die schnellen Anschlüsse nutzen.